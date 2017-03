Sommerfelder Ehrenbürgerin: "Kümmern und Yoga halten jung"

artikel-ansicht/dg/0/

Der "liebe Gott" hat den Auftrag bis heute recht ordentlich durchgeführt. Zwar macht der nun 89-jährigen Sommerfelderin das Laufen inzwischen etwas mehr Mühe, aber die geistige Fitness ist absolut bemerkenswert. Hildegard Wimmer sprudelt nur so über von Fakten und Anekdoten - und das sowohl in Bezug auf ihr privates als auch auf das öffentliche Leben im Dorf.

Geboren wurde Hildegard Wimmer 1928 als zweitälteste von sechs Kindern im ostpreußischen Zwallin. Eine sorgenfreie Kindheit endete abrupt, als die Familie im Januar 1945 die Heimat verlassen musste und Vater wie Bruder in Kriegsgefangenschaft gerieten. Die dramatische Flucht mit Pferdewagen, Zug und Schiff, bei der die Geschwister von der Mutter getrennt wurden, wühlt Hildegard Wimmer noch immer auf. "Von unserer ostpreußischen Großfamilie sind 17 Angehörige im Krieg geblieben", fasst sie mit einem Kopfschütteln zusammen.

Über eine Zwischenstation in Mecklenburg kam die 19-Jährige 1947 nach Sommerfeld. Dort lernte sie ihren Mann kennen, der den Herrenfriseur-Laden im Dorf führte. 1950 heirateten die beiden, 1952 und 1954 wurden Sohn und Tochter geboren. Bis 1964, bis zum frühen Tod ihres Mannes, arbeitete Hildegard Wimmer im Friseurladen mit. Und stand dann plötzlich vor einem Neuanfang. Sie arbeitete zunächst als Pflegerin in der Hellmuth-Ulrici-Klinik. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag legte sie nach vierjähriger Ausbildung das Examen als Krankenschwester ab. Neben ihren drei Schichten in der Intensivstation der Klinik und der Erziehung ihrer beiden Kinder fand sie aber schon damals Kraft und Zeit für gleich mehrere Ehrenämter. So war die Sommerfelderin, die man heute wohl Power-Frau nennen würde, 20 Jahre in der Gemeinde Sommerfeld tätig, unter anderem als Vorsitzende der Jugendhilfekommission. Ebenfalls zwei Jahrzehnte war die engagierte Christin aber auch aus dem Gemeindekirchenrat nicht wegzudenken. Neben dem Vorsitz bei der Volkssolidarität war sie auch maßgeblich an der Wiederbelebung der Evangelischen Frauenhilfe in Sommerfeld beteiligt, deren Leiterin und Protokollantin sie über viele Jahre war.

Die Verbindung von kommunalem und christlichem Engagement hat Hildegard Wimmer nie als Problem angesehen. Als man sie zu DDR-Zeiten allerdings fragte, ob sie nicht in die SED eintreten wolle, antwortete sie kurz und knapp mit Nein und fügte hinzu: "Ihr müsst mich schon als Christin akzeptieren, sonst mach ich bei Euch nicht mehr mit."

Auf die Frage, wie man alle diese Ehrenämter unter einen Hut bekommt und zeitlich bewältigen kann, lacht die Sommerfelderin kurz auf: "Ich habe schon immer sehr wenig Schlaf gebraucht. Eigentlich reichen mir drei Stunden, dann muss ich raus aus dem Bett und was tun."

Diesem Motto ist Hildegard Wimmer bis heute treu geblieben. Noch immer ist die 89-Jährige beim Sommerfelder Seniorenausschuss aktiv und bringt sich in der Kirchengemeinde ein. Und dann ist da ja auch noch die Familie mit den Kindern, den vier Enkeln und den drei Urenkeln. Da gibt es immer genug zu kochen, zu backen und zu kümmern. "Kümmern und Yoga halten jung", gibt Hildegard Wimmer schmunzelnd zum Besten. Mit dem Yoga hat sie erst vor Kurzem angefangen. "Das mache ich jetzt immer frühmorgens nach dem Aufstehen."