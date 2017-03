Neuer Felsen, neue Preise im Schlosspark Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Eintritt im Schlosspark wird ab 1. Mai teurer. Der Preis für eine Tageskarte in der Hauptsaison steigt um 50 Cent auf 3 Euro sowie 1,50 Euro für den ermäßigten Eintritt. In der Nebensaison werden 1,50 Euro statt bislang 1 Euro fällig. Die Jahreskarte verteuert sich um 2 auf 20 Euro. Der höhere Eintritt sei notwendig, um das Niveau des Angebots zu halten, begründet Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO, die Verteuerung. "Wir liegen immer noch weit unter den Eintrittspreisen für vergleichbare Einrichtungen."

Nicht verändert wird der Preis für die ermäßigte Dauerkarte, die auch künftig zehn Euro kostet. Der Eintritt für Kinder unter sieben Jahren bleibt frei. Weiterhin erhalten Empfänger von Transferleistungen montags freien Eintritt. Außerdem soll es laut TKO auch in diesem Jahr zu Veranstaltungen, wie dem Regionalmarkt im September, freien Eintritt für alle Besucher geben. Im Mai werden die Jahreskarten außerdem zwei Euro günstiger, also für 18 und 8 Euro angeboten.

Bereits zum Osterspaziergang sollen sich die Besucher über eine neue Attraktion freuen können. In der Spielelandschaft wurden Schaukeln und Spielegeräte versetzt, um Platz zu machen für einen großen und mehrere kleine Kletterfelsen. Mit der Ergänzung werde der Schlosspark noch attraktiver für Familien mit Kindern, teilte die TKO mit. In den vergangenen Jahren wurde die Spielelandschaft am bunten Spielhaus schrittweise erweitert. Das bunte Hüpfkissen ist dabei eine der beliebtesten Attraktionen. Dort hüpfen, wie am Mittwoch, selbst dann Kinder, wenn sonst nur wenige Besucher im Schlosspark unterwegs sind. Auch die Wasserlandschaft mit Vulkanen und Matschstrecke begeistert die kleinen Besucher. Im vergangenen Jahr wurden im Gartenzimmer Entspannung zudem Slacklines zum Balancieren angebracht.

Um den Park auch in diesem Sommer zur Blüte zu bringen, sind die Gärtner derzeit besonders fleißig. Außerdem laufen die Vorbereitungen für das Schlossparkcafé, das ab 1. April wieder geöffnet ist.