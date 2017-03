Ostereiersuche in Innenstadt und Park

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zu einer kunterbunten Osternestersuche laden die Innenstadthändler und die Bernauer Stadtmarketinggesellschaft BeSt am 8. April zwischen 10 und 13 Uhr ein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559672/

Seit Mittwoch liegen in den Geschäften der Werbegemeinschaft und im Büro der BeSt, Brüderstraße 22, Bastelvorlagen für Osternester aus. Die Kinder können die Vorlagen nach Herzenslust zu Hause gestalten und bis zum 1. April im Büro der BeSt wieder abgeben. Der Osterhase befüllt die Nester mit kleinen Leckereien, und die Kinder können ihre Osternester am Veranstaltungstag in den Geschäften der Werbegemeinschaft in der Innenstadt suchen. Für alle, die im Vorfeld kein Osternest basteln konnten, gibt es in der Galerie Bernau (Atelier) eine Bastelstation, in der auch noch einmal Osternester und andere Dinge angefertigt werden können.

An die Erwachsenen wurde ebenfalls gedacht. In Kooperation mit den Hoffnungstaler Werkstätten Lobetal sind große bunter Pappmaschee-Eier gestaltet worden. Diese werden in Schaufenstern der Innenstadt versteckt. Wer alle Eier gefunden hat und das richtige Lösungswort bei der BeSt einreicht, kann einen von mehreren Preisen gewinnen, die die Mitglieder der Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellt haben.

Am Ostermontag lädt die Bernauer CDU Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zur Ostereiernachsuche ein. Ab 15 Uhr werden im Stadtpark sowie den angrenzenden Wallanlagen viele Osterpräsente versteckt sein. Unter den mehr als 200 Ostereiern befinden sich auch mehrere Goldene Eier, die am Info-Stand in der Nähe des Stadtgärtnerhauses gegen Sachpreise eingetauscht werden.