Konzerte im mittelalterlichen Klosterbau

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem festlichen Konzert der Frankfurter Singakademie wird am Sonnabend daran erinnert, dass die Konzerthalle vor 50 Jahren eröffnet wurde. Sie ist seitdem das beliebteste Konzerthaus in Ostbrandenburg.

Die heutige Konzerthalle (in der Mitte) ist die Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters, das um 1270 an der Nordostecke der Stadt, dem jetzigen Standort, errichtet wurde. Die Sakristei wurde 1301 geweiht.

© Winfried Mausolf

Über sieben Jahrhunderte trotzen diese Mauern Wind und Wetter genauso wie den tosenden Stürmen der launischen Weltgeschichte. Frankfurts berühmtester Sohn, der Dichter Heinrich von Kleist, wurde unter dem hohen Dach getauft und konfirmiert. Und vor 50 Jahren hatte die Geschichte Lust, den Annalen der Hansestadt eine weitere Überraschung zu verpassen: Aus der einstigen Klosterkirche der Franziskanermönche wurde ein weltliches Konzerthaus, das 1970 den Namen Carl Philipp Emanuel Bach annimmt. 50 Jahre Konzerthalle - ein Wimpernschlag im Angesicht des Laufs der Zeit, dennoch ein angemessener Augenblick zum Innehalten.

Welch zähes Ringen mag es gegeben haben, bevor sich die Entscheidungsbefugten der Kirche und die sozialistischen Stadtväter Frankfurts 1966 darauf einigten, dass aus der ehemaligen, seit 1945 ungenutzten Klosterkirche der Franziskaner eine weltliche Konzerthalle werden konnte. "Das erste Mal in der Geschichte der DDR übernahm eine Stadt eine Kirche - nicht um sie abzureißen, sondern um sie umzugestalten", staunte der damals junge Architekt Hans Albeshausen, der gerade nach Frankfurt gerufen wurde, um dieses Vorhaben mit zu verwirklichen.

Obschon es zu dieser Zeit zwei Orchester in der Stadt gibt, die sich 1971 zum Philharmonischen Orchester Frankfurt (Oder) vereinen, fehlt es an einer angemessenen Spielstätte. Das Orchester des Kleist-Theaters musiziert im Musikheim, in dem das Theater Unterschlupf gefunden hat. Das Frankfurter Orchester wiederum tritt im Kino und im Kulturhaus der Eisenbahner auf. Die Klosterkirche hat den 2. Weltkrieg - im Gegensatz zum übrigen Stadtzentrum und dem nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel erbauten Stadttheater - glimpflich überstanden. Doch viele Frankfurter brauchen Baumaterial und finden es in dem sich selbst überlassenen Gotteshaus. Als die neue Nutzung für 99 Jahre unterzeichnet ist, wacht die Denkmalpflege über das lädierte mittelalterliche Backsteingebäude.

Niemand hatte es für möglich gehalten, dass das Haus schon ein Jahr nach der verbrieften Neunutzung tatsächlich Konzertgäste empfangen würde. Musikdirektor Wolf-Dieter Hauschild eröffnet am 11.März 1967 mit dem Theater-Orchester die 2. Festtage der Musik. Klappstühle aus Holz stehen in der Halle auf festgestampftem Lehmfußboden. Das Orchester auf einem Podest, das Publikum ringsherum. Der März ist noch kalt, geheizt wird mithilfe von Getreidetrocknern, die heiße Luft ins Halleninnere pumpen. Der Konzertsaal beheizt wie ein Zirkuszelt. Die Trockner sind laut und müssen während des Konzerts abgeschaltet werden. Und doch - es beginnt eine neues, ansprechendes Musikleben an der Oder.

In unglaublich kurzer Zeit etabliert sich die Konzerthalle, die den Namen des zweiten Bach-Sohnes und seinerzeit Viadrina-Studenten Carl Philipp Emanuel Bach erhält, als national und international geachtete Adresse. Der Thomanerchor Leipzig, der Poznaner Knabenchor, der Dresdner Kreuzchor gastieren hier, das Sinfonieorchester der Moskauer Philharmonie, die Geiger David und Igor Oistrach, die renommierten Pianistinnen Annerose Schmidt und Cécile Ousset, das Utah-Symphony-Orchestra mit Joseph Silverstein, der Rundfunkkinderchor Tokio, das Royal Philharmonic Orchestra London, der Trompeter Ludwig Güttler, die Opernstars Peter Schreier und Theo Adam, die Organisten Istvan Ella, Susan Landale, Matthias Eisenberg ... Viele der Künstler kehren immer wieder, denn die Atmosphäre fasziniert auch sie. Doch nicht nur Sterne der Klassik finden sich ein, auch die Brechtinterpretin Gisela May sowie die drei großen B's des Jazz Kenny Ball, Chris Barber und Mister Acker Bilk. Doch das allein macht die weitreichende Strahlkraft der Frankfurter Konzerthalle nicht aus. Es sind die überaus engagierten Menschen, von den Direktoren über die Beleuchter bis hin zu den zahlreichen Unterstützern aus der Bürgerschaft.

Der 1912 in Hannover geborene Kapellmeister Hans-Georg Reichert ist der erste Direktor der dürftig hergerichteten Konzerthalle - vom 1. Januar 1968 bis zu seinem Tode im September 1969. Doch er wirbt mit Erfolg, kaum dass das Haus seine Pforte geöffnet hat, um den international begehrten Dirigenten Kurt Masur, ebenso um den berühmten russischen Pianisten Swjatoslaw Richter und den US-amerikanischen Star-Geiger Ruggiero Ricci, die hier gastieren.

Herbert Schumacher, als Stadtrat für Kultur damals in bester Kenntnis der Sachlage, springt in die Lücke, die Reichert hinterließ. Bis 1987 wird unter Schumachers Leitung eine neue Qualität des Musiklebens an der Oder entwickelt. Klangvolle Namen stehen weiterhin in den Programmheften, doch nun kommen hauseigene Ensembles mit talentierten Bürgern hinzu, die sich unter professioneller Betreuung an immer größere musikalische Herausforderungen wagen und sehr bald ein aufmerksames, begeistertes Publikum über die Region hinaus haben. 1970 gründet Kapellmeister Gunter Reinecker vom Kleist-Theater das Sinfonieorchester der Werktätigen (heute Orchester der Frankfurter Musikfreunde), das seine Bühne in der Konzerthalle hat - ebenso wie das von der staatlichen Musikschule Frankfurt (Oder) und der Musikschule aus dem polnischen Zielona Gora 1973 ins Leben gerufene Deutsch-Polnische Jugendsinfonieorchester. 1975 wird die zwischenzeitlich in einem Volkschor aufgegangene Singakademie wiederbelebt, die bereits 1815 als "Singe-Gesellschaft Frankfurt" entstanden war und damit der älteste Verein von Frankfurt an der Oder ist. Seit 1986 ist Rudolf Tiersch Chordirektor der Singakademie - ein "Besessener", der dieses Ensemble zu immer anspruchsvolleren Chorwerken inspiriert - bis heute. Ebenso leidenschaftlich engagiert: der Frankfurter Kinderarzt Dr. Jürgen Hintze, der jahrelang den Knabenchor der Singakademie leitet. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz erhält er 1997 das Bundesverdienstkreuz.

1975 baut die weltweit angesehene Frankfurter Orgelbaufirma Sauer eines ihrer schönsten Instrumente der Neuzeit in die Konzerthalle ein - Opus 2025 mit 50 Registern und 3964 Pfeifen! Die ursprüngliche, 1866 gebaute Sauersche Kirchenorgel op. 107, über die Jahre arg in Mitleidenschaft gezogen, wurde von dem traditionsreichen Orgelbaunternehmen wieder restauriert und schmückt seither den Kammermusiksaal. Mit der neuen Klangwelt in der Konzerthalle zieht ein Hausorganist ein: Henry Schädlich. Der erste Konzerthallenorganist wird zwischen 1983 und 1985 nicht nur an 17 Abenden das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in der Konzerthalle präsentieren, sondern er gibt selbst nachts Orgelkonzerte für Schichtarbeiter des Halbleiterwerkes und wird nicht müde, interessierte Bürger und Schulkinder mit dem Instrument vertraut zu machen. Immer wieder zeigen Schädlich und namhafte Kollegen aus aller Welt die Brillanz des berauschenden Sauer-Instruments.

Außer der Orgelmusik für Schichtarbeiter, den Wilhelm-Sauer-Orgelfesttagen und den Festtagen der Musik entwickelt die Konzerthalle weitere unverwechselbare Angebote für unterschiedlichste Bedürfnisse und Generationen wie beispielsweise die Reihe "Musikantenfamilie", die mit der Geschichte um den ausgebüxten Ton Tom begann. Das 49. Bachfest, das die Leipziger Gesellschaft 1974 an der Oder feiert, verleiht der Bachpflege in Frankfurt neue Impulse. Insbesondere der dritte Chef der Konzerthalle, Wolfgang Jost, der das Haus 1987 übernimmt und bis 2000 führt, verschreibt sich ihr mit Haut und Haar. Überdies hebt er 1992 den "Initiativkreis der Frankfurter Festtage der Musik" mit aus der Taufe, ein Verein, der mit mehr als 80 Mitgliedern aus der Musikwissenschaft, der Wirtschaft und dem öffentlichen Kulturleben Deutschlands, Polens sowie den USA zur künstlerischen Gestaltung und finanziellen Unterstützung des Musiklebens in der Oderregion beigetragen hat. Später geht daraus die Musikgesellschaft Carl Philipp Emanuel Bach hervor, die nicht nur Ausstellungen und Konzerte ausrichtet, sondern mit dem Bachforscher Prof. Dr. Hans-Günter Ottenberg die Bachforschung durch Publikationen und Symposien befördert, zu denen sich hier an der Oder internationale Experten zusammenfinden. Die modernisierte und weltweit einzige ständige Ausstellung "Carl Philipp Emanuel Bach - Musik für Europa" in der Sakristei der Konzerthalle, die Leben, Werk und Nachwirken des Namenspatrons für jedermann nachvollziehbar und erlebbar macht, ist eines der letzten Zeugnisse des Wirkens der Musikgesellschaft, die es leider nicht mehr gibt.

Allen drei Direktoren der Konzerthalle gemein ist, dass sie in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten nicht nur künstlerische Impulsgeber, sondern stets auch Bauherren waren. Seit 2001 führt zwar die Messe- und Veranstaltungs GmbH das Haus im Auftrag der Stadt, doch gebaut, restauriert wird alleweil. Längst gibt es großzügige Probenräume statt des kleinen Stimmzimmers über der Sakristei und einen helllichten Eingangsbereich mit Garderobe im neuen Anbau. Dringend notwendig ist aktuell eine Sanierung der Elektro- und Veranstaltungstechnik.

In den 1970er Jahren hatte keine DDR-Fachfirma den Mumm, die von dem Schwedter Bildhauer Axel Schulz entworfenen Leuchter zu bauen, so dass sie schließlich in den Betriebsstätten des Erdölverarbeitungswerkes Schwedt gefertigt wurden. Noch immer zaubern diese wundervollen Leuchter eine betörende Atmosphäre in die dreischiffige Halle mit der wieder freigelegten grazilen Deckenmalerei im Netzgewölbe. Zahlreiche Publikationen künden von den fortwährenden Veränderungen der Konzerthalle, heute Hauptspielstätte und Sitz des hochgeachteten Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Dessen Konzerte unter dem charismatischen Generalmusikdirektor Howard Griffiths werden zuhause euphorisch mit Applaus - auch der Füße - bedacht.

Der Große Chor der Singakademie unter Rudolf Tiersch und das Brandenburgische Staatsorchester unter Howard Griffiths eröffneten kürzlich die Musikfesttage unter anderem mit einer Uraufführung: "Luthers Träume" von Siegfried Matthus. Es ist ein Markenzeichen über die Jahre, dass die Konzerthalle wiederholt Initiator und Auftraggeber für Erst- und Uraufführungen ist. Auch Werke des hier verwurzelten Komponisten Gottfried Glöckner, der sich erst dieser Tage ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen durfte, erklangen in der Konzerthalle zum ersten Mal.

Namen und Geschichten überall im Haus, selbst hinter jedem Stuhl. Als 1999 neue Sitzmöbel nötig waren, startete der Initiativkreis den Spendenaufruf: "Stellen Sie sich Ihren Stuhl in die Konzerthalle", der 100 000 DM einbrachte. Diese Zuneigung der Einheimischen zu diesem Hause ist kein Wunder, denn Anlässe aus so ziemlich allen Lebensbereichen, nicht nur eindrucksvolle Konzerte erfüllen diese Mauern seit fünf Jahrzehnten mit Leben. Eine Studie der Universität Viadrina findet zum Jahrtausendwechsel heraus, dass die Konzerthalle die "beliebteste Kulturstätte der Stadt" ist.

Das Konzerthaus an der Oder ist seines beziehungsreichen Namens würdig. Carl Philipp Emanuel Bach beherrschte nicht nur brillant sein Handwerk als Komponist und Musiker, er war geduldiger Lehrer, engagierter Förderer, Revolutionär in Zeiten drohenden geistigen Stillstands, und er war ein abenteuerfreudiger Geist. Die Musik ist bei ihm nicht mehr nur - wie noch in den Werken seines Vaters - zur Ehrung Gottes geschrieben, sondern entspringt den selbst erfahrenen Leidenschaften, dem Erleben der Menschen. All das schwingt in der Frankfurter Konzerthalle. Wenn man es wahrnehmen will.