Pflegestützpunkt eingeweiht

Beeskow (MOZ) Am Mittwoch ist in der Berliner Straße 15/16 in Beeskow der lang ersehnte Pflegestützpunkt feierlich eingeweiht worden. Er ist künftig Beratungsstelle für Menschen mit Pflegebedarf und Treff von Selbsthilfegruppen.

Unter den zahlreichen Gästen, die sich um 10 Uhr im Saal der Stadtbibliothek zu einem "theoretischen Teil" zusammengefunden haben, befinden sich auch Charlotte Loose (92) und ihre Tochter Karin Fiedler (67). Es war ihr Grundstück, das sie der Stadt für die Errichtung des neuen Pflegestützpunktes verkauft haben. Nach dem Vortrag von Planer Sven Wiebicke über die zahlreichen Unwegbarkeiten, die die Sanierung eines denkmalgeschützten Objektes mit sich brachte, sagt Charlotte Loose: "Das hätten wir privat nie geschafft. Ich freue mich, dass es ein Haus für die Allgemeinheit geworden ist."

Rund 1,3 Millionen Euro hat die Sanierung der beiden Häuser in der Berliner Straße gekostet. "Es ist das ehemalige Geschäft Loose, gegenüber von Rosse. Es sind Traditionsnamen, die sich bei der älteren Bevölkerung eingeprägt haben", erklärt Bürgermeister Frank Steffen den Standort mitten in der Altstadt. Und gerade hier lag die Herausforderung bei der Sanierung, die von der Denkmalpflege begleitet worden war. Gefunden, dokumentiert, ja auch restauriert wurden Balken mit Fälldaten von 1512/13 und 1603/04. Die wegen ihres Alters und des Zahnfrieses besonders wertvolle Balkendecke ist im Beratungsraum des Pflegestützpunktes zu bewundern. Modernes, wie eine behindertengerechte Toilette, zeitgemäße Möbel oder eine weiße Teeküche bieten einen angenehmen Kontrast zu den Zeichen unserer Vorfahren. Aus einer historischen Fensteröffnung hat Cornelia Ewert, Koordinatorin des Pflegestützpunktes, einen guten Blick von ihrem Büro in den Beratungsraum. Ramona Weinert und Elvira Meden, die die Selbsthilfegruppen betreuen und beraten, blicken von ihrer Büroecke auf die ehemalige Schwarze Küche. Trotz der alten Bausubstanz hat der Pflegestützpunkt zwei barrierefreie Zugänge.

Dass es den Pflegestützpunkt gibt, ist auch dem Seniorenbeirat zu verdanken, der hartnäckig auf einen zentralen Anlaufpunkt gedrängt hatte, würdigt der Bürgermeister den damaligen Vorsitzenden Kurt Herlitschka. Das Ziel sei es gewesen, zwei wichtige Anlaufstellen in Beeskow zusammenzuführen, weil ihre Bedeutung bei einer älter werdenden Bevölkerung zunehmen werde. "Und nicht nur in Beeskow", sagt Frank Steffen. "Wir haben als Mittelzentrum auch eine Verantwortung für das Umland."

Martina Helminiak von der Kreisverwaltung, freut sich, dass die Forderungen aus der Sozialplanung des Kreises in Beeskow so wirkungsvoll umgesetzt worden seien und es jetzt eine attraktive Anlaufstelle für Menschen gibt, in der sie verschiedene Formen der Hilfe erfragen und bekommen können.

Mit der Fertigstellung der Berliner Straße 15/16, in dem auch der Arbeiter-Samariterbund ein Büro bezogen hat und unterm Dach das städtische Archiv weitere Räume samt Aufzug erhielt, ist ein "städtebaulicher Brocken" bewältigt worden. Sven Wiebicke, Planer und Stadtverordnetenvorsteher, ließ mit Wort und Bild die letzten 16 Jahre Revue passieren, in denen sich das gesamte Quartier rund um die Stadtbibliothek, des Bibliothekscafés Bibka, das betreute Wohnen und nun der Pflegestützpunkt zu einem sanierten Ensemble vereinen.

Öffnungszeiten des Pflegestützpunktes: Dienstag und Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr