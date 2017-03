Zeugen für Fahrradunfall gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einer schweren Fraktur am Ellenbogen musste ein Radfahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei am 11. März gegen Mitternacht mit seinem Fahrrad von der Inselschwimmhalle in Richtung Inselblick unterwegs. Kurz vor der Brücke bemerkte er einen Baumstamm, der quer über dem Weg lag. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierter der Mann mit dem Stamm, stürzte vom Fahrrad und zog sich die schwere Verletzung am Arm zu, die operiert werden musste.