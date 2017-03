Stippvisite bei Finanzamt und Hochschule

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zwei Termine für Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Die Linke) am Mittwoch in Eberswalde. Der erste davon in einem der schnellsten Finanzämter des Landes. Im Schnitt nach 32 Tagen bekamen die Barnimer ihre Einkommensteuerveranlagung für 2015. Brandenburgweit dauerte es 43 Tage, bis Arbeitnehmer wussten, was sie vom Fiskus zurückbekommen. Der Besuch des Ministers war nun gewissermaßen der Startschuss für die Bearbeitung in diesem Jahr. Er ist derzeit auf Tour und schaut sich in allen 13 Finanzämtern des Landes um.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559677/

"Ich kann nur dafür werben, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit der elektronischen Abgabe nutzen", so Görke in Eberswalde. Bereits 52 Prozent der Arbeitnehmer in Brandenburg bespielen das sogenannte Elster-Programm mit ihren steuerrelevanten Daten. Zusammen mit den Gewerbetreibenden liege die Quote sogar bei 68 Prozent. Ob die Software direkt von Privatpersonen genutzt wird oder ein Steuerbüro zwischengeschaltet ist, wird allerdings nicht erhoben. Seit März sind die Programme wieder freigeschaltet, teilte Manfred Ommer mit. Der Vorsteher des Finanzamtes Eberswalde warb außerdem für eine Ausbildung zum Finanzbeamten. 19 Anwärter gebe es zurzeit am Standort der Waldstadt, an dem 206 Beschäftigte für den gesamten Landkreis tätig sind.

Zweiter Stopp des Ministers war die Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Dort war Görke, der sich neben Finanzen auch um Liegenschaften kümmert, mit Verantwortlichen der Bildungseinrichtung unterwegs. Vor allem der Waldcampus profitiert in naher Zukunft von Investitionen des Landes. Bereits beschlossen ist die Errichtung einer Sport- und Freizeitanlage, die ursprünglich schon im Zuge des neuen Mensabaus geplant war. Nun ist es so weit. 450000Euro fließen in das Projekt. Im August sollen die Arbeiten beginnen und 2018 abgeschlossen werden. Die Planung sieht einen 18 mal 15 Meter großen Bolzplatz vor, der aber auch für andere sportliche Betätigungen genutzt werden kann. Drumherum gruppieren sich Sitz- und Liegeflächen. Außerdem entsteht eine vier mal 15 Meter große Boulefläche.

Nicht das letzte Bauvorhaben auf dem Waldcampus. Allerdings wird vorher eine Machbarkeitsstudie angestrengt, um den weiteren Bedarf zu ermitteln. "In absehbarer Zeit haben wir dann einen wunderbaren neuen Holzbau für Laborzwecke", kündigte Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson an. Entstehen soll das Gebäude auf der Fläche der alten Mensa. Finanzminister Christian Görke dementierte nicht. Stattdessen gab es viel Lob für die Eberswalder Hochschule. Sie sei gemessen an ihrer Größe eine der forschungsstärksten in ganz Deutschland.