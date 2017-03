Hauptaugenmerk aufs Stadion

artikel-ansicht/dg/0/

Zur Debatte stand der Sportstättenentwicklungsplan der Stadt Wriezen, der für den aktuellen Haushaltsplan 2017/18 fortgeschrieben werden muss. 2019 könne die Diskussion noch einmal neu aufgegriffen werden, so Ausschussvorsitzender Reiko Heinschke (CDU/UWG). "Ich bin trotzdem dafür, den Sportplatz Haselberg als Sportplatz zu belassen, solange dort noch Spielbetrieb herrscht", hatte der Stadtverordnete Robert Masche in der jüngsten Sitzung geäußert. "Erst wenn dort gar kein Betrieb mehr ist, dann können wir uns darüber unterhalten, den Sportplatz vielleicht zu einem Bolzplatz umzufunktionieren", fügte Masche hinzu. Dieser Empfehlung folgte auch Peter Küster (FDP). Derzeit wird der Platz vom SV Jahn Haselberg regelmäßig bespielt. Der Frankenfelder Platz wird derzeit als Bolzplatz erhalten. Gleiches gilt für die Sportstätte in Eichwerder.

Wichtig sei, dass vor allem der Bestand der Sportstätten, die für den Schulsport genutzt werden, erhalten bleibe, sagte der sachkundige Einwohner Gunnar Schulz (SPD). "Zumindest auf Bolzplatzniveau", so Schulz.

Bezüglich der Sporthallen sei noch Platzbedarf vorhanden, hatten die Mitglieder in einer ihrer früheren Sitzungen mit den Vereinsvorsitzenden festgestellt. Die meisten Vereine hatten sich nach einer Anfrage der Stadt zur räumlichen Veränderung ihrer Sportzeiten negativ geäußert, sagte Kämmerin Angelika Kerstenski in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses. Die angebotenen Räume seien zwar ein sehr gutes Angebot, aber nicht gut geeignet für die jeweiligen sportlichen Aktivitäten, fasste die Kämmerin das Meinungsbild der Angefragten zusammen.

Angestoßen wurde die Diskussion durch sich überschneidende Nutzungszeiten in den Wriezener Hallen. So finden manche Sportgruppen und Vereine nicht genügend Platz, weil die Auslastung und Anfragen sehr groß seien.

Um eine Übersicht der Vereine und deren Auslastung zu erstellen, seien noch einige statistische Daten notwendig, die die Stadt zusammentragen müsse, so Angelika Kerstenski. Peter Küster verwies auf die Bestandserhebung des Kreissportbundes. Dort seien die meisten Vereine mit den aktuellsten Daten hinterlegt. "Das ist vielleicht ein effektiverer Weg als auf Feedback von Vereinen zu warten, die sich nicht zurückmelden", so Küster.