So ein Theater: SPD sitzt rechts

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das Schwedter Stadtparlament zieht heute in die Uckermärkischen Bühnen. Erstmals tagt die Stadtverordnetenversammlung im Theater. Die Abgeordneten, die bisher im Rathaus an der Lindenallee tagten, beschlossen Ende 2016, das Rathaus abzureißen. Das neue Rathaus am Dreiklang aber hat keinen Ratssaal. Deshalb beschlossen die Stadtverordneten, ihren Sitzungsort an die Ubs. zu verlegen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559680/

Der Vorschlag stammt von Hans-Joachim Höppner (CDU). Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ist ein erklärter Freund und Förderer des Theaters. Bei der Suche nach einem neuen repräsentativen Tagungsort für das höchste Entscheidungsgremium der Stadt fiel seine erste Wahl auf die Bühnen. Im Foyer des Theaters sei dafür genug Platz. Alternativen wie Berlischky-Pavillon, Kosmonaut oder Mehrzweckhallen wurden als zu klein, ungeeignet oder nicht angemessen befunden.

Am heutigen Donnerstag um 16 Uhr hat das Theater deshalb eine außergewöhnliche Premiere. Zum ersten Mal heißt es in dem Haus der Schauspielkunst und Kultur "Hier machen wir die Politik". Frei nach dem Theaterwerbespruch: "Hier machen wir das Theater". Man darf gespannt sein, ob es an dem Ort der Unterhaltung und Sitte nunmehr anders zugeht in der Stadtpolitik und ob auch das "politische Theater", die öffentliche Debatte der Stadtpolitik in einem Kulturhaus mehr Publikum anlockt. Bisher kam höchstens bei großen Streitthemen wie der Privatisierung des Krankenhauses oder der Schließung des Waldbades eine nennenswerte Zahl von Bürgern zur öffentliche Sitzung der Stadtverordneten. Für gewöhnlich fanden gerade eine Hand voll Bürger in den Sitzungssaal 501 im Rathausturm.

Die Stadtverordneten tagen im Foyer des Theaters mit Blick auf die Lindenallee. In ihrem Rücken bietet das Wandgemälde "Triumph des Todes, Triumph des Lebens" von Ronald Paris die farbige Kulisse. Vor ihnen sitzt das neue Präsidium. Neben dem Vorsitzenden Höppner und seinem Stellvertreter Reiner Prodöhl von den Linken nimmt erstmals Jutta Giese (SPD) für den verstorbenen Bodo Klinger Platz. In der Reihe der Fraktion Freie Bürger-Initiative (FBI) sitzt erstmals Karin Hildebrandt, die für Peter Fuchs von der Bunten Liste nachrückt, der sein Mandat abgegeben hat.

Auf der Tagesordnung stehen diesmal Entscheidungen über das erste Bürgerbudget, den Abriss des Rathauses, die Erhöhung der Ticketpreise im Theater, die Sanierung der Berliner Allee und die Wohnbebauung auf dem ehemaligen Sportplatz Bildungszentrum.

Interessant dürfte auch sein, wie die SPD auf die neue Sitzordnung reagiert. Sie soll im Theater nicht mehr vom Präsidium aus gesehen links sitzen, sondern rechts. Im Bundestag, im Landtag, überall sitzt die SPD traditionell links, die CDU rechts, so wie auch in der Stadtverordnetenversammlung im alten Rathaus. Jetzt sei das aber aus Platzgründen nicht mehr möglich, erklärte das Büro der Stadtverordneten.