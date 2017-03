Basdorfer Wehr bleibt das Sorgenkind

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Die Zahl der Feuerwehreinsätze in Wandlitz ist leicht rückläufig. Das geht aus der von Wehrleiterin Anke Müller vorgelegten Einsatzstatistik 2016 hervor. Geblieben sind jedoch die Probleme in der Basdorfer Wehr, die sich auch im vergangenen Jahr nicht stabilisieren konnte.

Genau 256 Einsätze waren 2016 zu bewältigen, im Jahr davor mussten die Wehren 278 Mal ausrücken. Spitzenreiter der Ortswehren sind die Wandlitzer, die immerhin 140 Mal angefordert wurden. Ihre Grund findet diese Häufigkeit unter anderem in der Schwäche der Basdorfer Wehr. Gerade noch zehn Aktive sind dort in der Feuerwehr tätig, dabei zählt Basdorf mittlerweile mehr als 5000 Einwohner. Folglich übernahm mit Jahresbeginn 2016 die Wandlitzer Wehr die Tagesbereitschaft für Basdorf, nachts unterstützten die Schönwalder den Nachbarn. "Diese Verteilung führte zu einer enormen Belastung der Wandlitzer Wehr, sodass wir den Aktiven nicht länger diesen Stress zumuten konnten. Seit 2017 leistet Schönwalde die komplette Hilfe für Basdorf", informierte Wehrleiterin Anke Müller die Mitglieder im Ordnungsausschuss.

Zu den großen Einsätzen des vergangenen Jahres zählte Ende August die Bergung eines Toten aus dem Liepnitzsee. Zuvor musste am 11. August in Schönwalde ein Mann nach einem Suizid geborgen werden. Unvergessen bleibt auch ein Einsatz in Zerpenschleuse. Drei Tage nach Heiligabend musste nach der Notöffnung einer Tür der Tod einer Frau festgestellt werden.

Großbrände gab es in Wandlitz und nicht zuletzt in Schönerlinde, wo ein Pferdestall brannte und aus dem Nebengelass gerade noch mit letzter Kraft zwei Harleys gerettet werden konnten. Zur Hilfe gerufen wurden die Wandlitzer Wehren auch von benachbarten Kommunen. Biesenthal, Bernau oder die Gemeinde Schorfheide forderten in insgesamt 30 Fällen Unterstützungen aus der Wandlitzer Wehr an.

Der Ortsteil Wandlitz führt erwartungsgemäß die Einsatzliste mit 140 Alarmierungen an, es folgt Klosterfelde mit 53 Einsätzen, Basdorf wurde 41 Mal angefordert und Zerpenschleuse kommt auf 38 Einsätze. Interessanterweise spielt in Zerpenschleuse der Straßenbau eine Rolle: Immerhin sechsmal musste die Wehr eingreifen, weil sich Pkw auf gesperrten Straßen die Ölwanne aufrissen. "Es wurde dort gebaut, aber die Leute halten sich einfach nicht an Durchfahrtsverbote", so Anke Müller. Prenden markiert übrigens das untere Ende der Auflistung, gerademal fünf Alarmierungen schlagen zu Buche.

Ausdrückliches Lob kam von Wehrleiterin Anke Müller in Sachen technischer Ausstattung und Bekleidung. "Wir kennen die Situation in Wehren nördlich von Wandlitz, daher wissen wir sehr genau, was wir hier haben", dankte sie den Gemeindevertretern. Verstärkt wurde diese Aussage durch den Ausschussvorsitzenden Olaf Berlin (CDU), der davon berichtete, dass sich beispielsweise in Joachimsthal mehrere Feuerwehrleute die Einsatzkleidung teilen würden. Jedes Fahrzeug werde in der Wandlitzer Wehr gebraucht, Staub würden weder die Drehleiter noch andere Einsatzfahrzeuge ansetzen, so Wehrleiterin Müller.

Ausdrücklich als "dramatisch" bezeichnet sie die Situation in Basdorf. Einziger Lichtblick sei die Entwicklung der Jugendwehr, die mittlerweile 13 Jugendliche zählt. Zehn aktive Feuerwehrleute bilden derzeit die Basdorfer Wehr, das ist nach Prenden (sieben Feuerwehrleute) die kleinste Zahl. Dass die Stärke der eigenen Wehr auch mit eigenen Anstrengungen zu tun haben könnte, diese Idee lässt sich aus der Entwicklung der Lanker Wehr ableiten. In jedem Briefkasten in Lanke landete ein werbender Flyer der Feuerwehr mit der Bitte um Unterstützung. Am Ende wuchs die Wehr um weitere fünf Mitglieder. "Ein toller Erfolg, es sind jetzt 21 Mitglieder in der Wehr", bestätigte Anke Müller. Am 15. Mai findet der Gemeindefeuerwehrtag in Zerpenschleuse statt.