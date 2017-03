Polizei ermittelt gegen Flugplatz-Gegner nach Landebahn-Blockade

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Leuthen (MOZ) Der Streit um einen geplanten Privatflugplatz in Groß Leuthen (Dahme-Spreewald) beschäftigt jetzt auch die Kriminalpolizei. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte die Polizeidirektion in Cottbus am Mittwoch mit. Am Tag zuvor waren zwei Männer aus Protest gegen die Start- und Landebahn mit einem Geländewagen und einem Traktor auf die gekennzeichnete Piste gefahren, während dort ein genehmigter Probeflug stattfand. Der Pilot einer einmotorigen "Piper PA-18", der gerade landen wollte, habe einen Zusammenstoß verhindern können, heißt es bei der Polizei.