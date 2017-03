"Wir in Peterhof sind die Gelackmeierten"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 1900 Meter Abstand zu Wohnhäusern, ein nur noch 322 statt 427 Hektar großes Gebiet: Für Booßen fällt der dritte Entwurf des Teilregionalplanes Wind günstiger aus als die Versionen 1 und 2. Viele Einwohner des Ortsteiles bleiben trotzdem skeptisch. Auch wegen des kürzlich in Hohenwalde beantragten Riesenwindrades. Dort soll eine bis zur Flügelspitze 230 Meter große Anlage entstehen. Das Interesse an der Ortsbeiratssitzung zum Windeignungsgebiet Wulkow-Booßen war daher groß. Rund 40 Booßener folgten am Dienstag der Einladung von Ortsvorsteher Eberhard Vetter.

"230 Meter - das ist ein ganz schöner Kaventsmann. Ist so etwas auch in Booßen geplant", fragte ein beunruhigter Einwohner. Soweit sei es noch nicht, antwortete Till Felden von der Planungsgemeinschaft. Der Regionalplan weise lediglich anhand klar definierter Kriterien Gebiete für Windanlagen aus. Möglichkeiten zum Mitreden bei der konkreten Ausgestaltung bietet erst ein Bebauungsplan. Den Aufstellungsbeschluss für das Booßener Plangebiet trafen die Stadtverordneten bereits 2014. "Der Bebauungsplan trifft Festlegungen zu Orten, Höhe, Anzahl, Schallmesswerten und anderen Dingen", erklärte Jens Wietschel vom Bauamt. Beliebige Grenzen dürften den Investoren darin aber nicht gesetzt werden. Die Planung sei ein Aushandlungsprozess. Gerade was eine Höhenbegrenzung angehe "muss ich die Erwartungen etwas dämpfen", meinte er.

Der Abstand zwischen neuen Windrädern und Wohnhäusern muss mindestens 1000 Meter beantragen. Weil westlich des Ortes ein Rotmilan brütet und zudem landschaftliche Belange Berücksichtigung fanden, sind es in Booßen jedoch nunmehr sogar bis zu 1900 Meter. Eine Entfernung, bei der eine Argumentation für kleinere Anlagen schwierig werde. Zumal die Betreiber wegen neuer Regelungen zur Einspeisevergütung so wirtschaftlich wie möglich und damit tendenziell eher höher bauen wollen. "Dahin wird die Reise gehen", so Jens Wietschel.

Die 1900 Meter-Luftlinie gilt freilich nicht für alle Booßener. Der nördlichste Siedlungsteil wäre weiterhin nur einen Kilometer von der Windparkgrenze entfernt. "Wir in Peterhof sind die Gelackmeierten", meinte ein betroffener Anwohner beinahe etwas resignierend. Er wollte wissen, inwieweit man die Firmen dazu bewegen kann, die Anwohner am Erlös zu beteiligen. Eine rechtliche Grundlage für eine solche Umlage gebe es nicht, betonte Jens Wietschel.

Gleichwohl hätten sich die beiden Unternehmen, die auf dem Areal bauen wollen, zu Zugeständnissen bereit erklärt, berichtete Eberhard Vetter. Das Eignungsgebiet Nr. 28 im dritten Entwurf stelle "das für Booßen Machbare dar", meinte er. Deshalb werde der Ortsbeirat in seiner Stellungnahme vor allem auf gerechtere Rahmenbedingungen drängen. "Der starke Ausbau alternativer Energien in Brandenburg für den Energiebedarf anderswo darf nicht zu Lasten der Verbraucher in unserer Region gehen. Die Netzentgelte in den Bundesländern müssen ausgeglichener gestaltet werden", forderte Vetter. Er wolle dazu einen Brief an Ministerpräsident Woidke schreiben.

Der Entwurf des Regionalplanes liegt noch bis Ende April öffentlich aus, u.a. beim Bauamt in der Goepelstraße 38, Raum 1.421, oder im Internet unter www.rpg-oderland-spree.de.