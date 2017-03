Fredersdorf hat wieder eine Stellplatzsatzung

artikel-ansicht/dg/0/

Seit 2012, erinnerte Volker Heiermann (SPD), hatte die Gemeinde eine solche Satzung nicht mehr. Ein Argument damals war, dass es bei dieser Verpflichtung, Stellplätze zu errichten, zu Ungleichbehandlungen käme. Bedenken hatte Heiermann bei einigen schwammig formulierten Paragrafen, die dann auch geändert wurden. So heißt jetzt ein neuer Absatz, dass "die Anzahl der erforderlichen Stellplätze auf Verlangen der Gemeinde gemindert werden, wenn verkehrliche, wirtschaftspolitische oder städtebauliche Gründe dies rechtfertigen und Stellplätze für die allgemeine Benutzung in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen".

Alfred Weihs (W.I.R.) empfindet die Satzung als ungerecht, da es Grundstücke gebe, wo es unmöglich sei, Stellplätze noch zu integrieren. Manfred Arndt verlangte gar, die Satzung komplett zurückzuziehen.

Ronny Schramm (CDU & Unabhängige) betonte, dass eine Regelung notwendig sei. Denn es könne nicht sein, dass sich jemand ein Firmengebäude errichte, die Dienstfahrzeuge dann aber die Straßen blockieren würden. In besonderen Fällen seien auch Sonderregelungen möglich. Fraktionskollege Arco Auschner argumentierte, dass die Gemeinde endlich wieder ein Instrument in der Hand habe, das Stellplatzproblem zu händeln. Wer nicht in der Lage sei, auf seinem Grundstück die in einer Übersicht aufgeführte Anzahl von Stellplätzen zu bauen, könne eine Ablöse zahlen.

Die beläuft sich pro Parkplatz laut Bodenrichtwert, der als Grundlage dient, auf 2850 Euro. Werner Schmidtke (AfD) hatte verlangt, dass die Ablösesumme auf 2000 Euro festgesetzt wird. Dieser Antrag aber abgelehnt.