MOZ-Interview: In der Gewalt eines Gangsters

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der unblutig beendete Banküberfall am 27. Februar auf eine Filiale der Stadtsparkasse Schwedt beschäftigt bis heute die Uckermärker. Vor allem die Frage: Wer war der leitende Angestellte, der den Täter überwältigte? Erstmals sprach jetzt der Vorstandsvorsitzende Dietrich Klein mit Dietmar Rietz über den Überfall und dessen Folgen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559685/

Polizei sichert am 27. Februar den Tatort um die überfallene Sparkassen-Filiale in Schwedt weiträumig ab: Drinnen versuchen Sparkassenvorstand Dietrich Klein und weitere Mitarbeiter das Leben einer vom Bankräuber mit einem Messer bedrohten Frau zu retten

Wie haben die Mitarbeiter Ihrer Filiale am Bertolt-Brecht-Platz 1a den Banküberfall bis heute verarbeitet und sind sie wieder arbeitsfähig?

Zwei Mitarbeiterinnen sind noch nicht wieder arbeitsfähig, alle Betroffenen wurden psychologisch betreut.

Warum waren Sie als Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Schwedt zum Zeitpunkt des Überfalls in der Sparkassenfiliale anwesend, fragen sich viele Bürger.

Am 27. Februar erreichte mich kurz vor 16 Uhr ein Anruf in meinem Büro von der von mir seit langem geschätzten Geschäftsstellenleiterin der Filiale. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohe eine Mitarbeiterin und verlange nach mir. Ich bin dann unverzüglich dort hin gefahren.

Können Sie uns den Ablauf dieser fast anderthalb dramatischen Stunden am Tag des Banküberfalls schildern?

Der Geiselnehmer hatte eine Mitarbeiterin in seiner Gewalt und hielt ein großes Messer an ihren Hals. Die Geschäftsstellenleiterin und zwei weitere Mitarbeiter mussten dies von in der Nähe platzierten Stühlen aus beobachten. Nachdem ich dem Geiselnehmer, wie schon vorher die Geschäftsstellenleiterin, erklärt hatte, dass die von ihm geforderte erhebliche Summe auf Grund technischer Vorkehrungen nicht bereitgestellt werden kann, musste ich mich zu den Mitarbeitern setzen.

Wie hat sich die Situation weiter entwickelt und wie lange wurde die Sparkassenmitarbeiterin von dem Gangster mit dem Messer bedroht?

Nachfolgend gelang es der Geschäftsstellenleiterin und mir, die Situation durch für den Gangster kalkulierbares Verhalten so zu deeskalieren, dass dieser nach etwa 30 Minuten von der zuvor überwältigten Mitarbeiterin abließ. Danach haben wir versucht, mit dem Geiselnehmer zu reden. Unser Ziel war, die Lage weiter zu entschärfen. Wir hatten die Hoffnung, ihn zur Aufgabe bewegen zu können. Denn inzwischen hatte der Täter die erhebliche Polizeipräsenz mitbekommen.

Worüber haben Sie mit dem Mann gesprochen und welche Wirkung zeigte das bei dem Bankräuber?

Gespräche über seine Familie führten dazu, dass er zweimal kurz das Messer ablegte.

Sie selbst sollen mit anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in einem günstigen Moment den Bankräuber überwältigt haben. Was ging Ihnen in dieser Situation durch den Kopf und hatten Sie keine Angst, dass diese Aktion schief gehen könnte?

Beim zweiten Mal, als er kurz das Messer ablegte, war ich mir fast sicher, dass ich den eher schmächtigen Täter festhalten und mit Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich alle seit über 20 Jahren kenne, überwältigen kann beziehungsweise die Mitarbeiterinnen das Messer aus der Gefahrenzone schaffen werden und die Türen für die Polizei öffnen.

So geschah es dann auch. Gegen 17.15 Uhr konnten wir den Überfall ohne Blutvergießen beenden und den Geiselnehmer der Polizei übergeben.

Bei dem Täter soll es sich um einen Iraker handeln, der seit Jahren geduldet in Deutschland, seit einem Jahr in Schwedt lebt. Dessen Duldung soll angeblich Mitte März auslaufen. Können Sie sich nach Ihren Gesprächen mit ihm erklären, warum der Mann kurz davor auf die Idee gekommen ist, die Sparkasse zu überfallen?

Die Frage nach dem Motiv des Irakers beantwortet sich schon fast aus der Fragestellung. Nach Aussage des gut Deutsch sprechenden Bankräubers handelt es sich wohl um einen Kurden, der sich offenbar immer schon von Arabern und Türken unterdrückt fühlte.

In Mitarbeiterkreisen der Sparkasse werden Sie als Held gerühmt, in sozialen Netzwerken meinten einige, sie wollten als Held dastehen, konnten den Einsatz der Sondereinsatzkräfte nicht abwarten. Fühlen Sie sich wirklich als Held des Tages oder wie bewerten Sie Ihre Rolle bei dem unblutig beendeten Banküberfall?

Wir alle hatten schon große Angst, auch weil der Geiselnehmer sich in einer aussichtslosen Situation befand und Kurzschlusshandlungen nicht auszuschließen waren. Deshalb war es zweckmäßig, sich wie geschildert zu verhalten. Mit Heldentum oder einem übermäßigen Risikoappetit hat das nichts zu tun.

Können Sie die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter so sichern, dass weitgehend ausgeschlossen werden kann, dass sie das wieder durchleben müssen?

Wir arbeiten unter Einbeziehung unseres Versicherers und der Berufsgenossenschaft ständig daran, ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten beziehungsweise die Sicherheit zu erhöhen. Eine absolute Sicherheit gibt es aber nirgends. Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu Schaden zu kommen, wird von Experten um ein Vielfaches höher bewertet als bei einem Banküberfall.