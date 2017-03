Per Anruf zum Leihrad

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Der Frühling kommt. Zeit für eine schöne Sightseeing-Tour per Rad durch Berlin. Gleich zwei große Anbieter wollen in diesem Jahr stadtweit bis zu 8500 neue Räder verleihen. Die ersten "Lidl-Bikes" der Deutschen Bahn sind schon in Betrieb.

Bereit für die Stadtrundfahrt: Seit einigen Tagen sieht man an vielen Ecken Berlins sogenannte Lidl-Bikes stehen. Die Räder, die eigentlich von der Deutschen Bahn vertrieben werden, können per App oder Anruf stunden- oder tageweise ausgeliehen werden.

Sie sehen ein wenig aus wie die alten silbernen Call-a-Bikes der Bahn, nur nicht ganz so klobig. Am Rahmen werben sie für eine Supermarkt-Kette: 3500 Lidl-Bikes stehen seit ein paar Tagen in der Stadt zum Ausleihen bereit. An Bahnhöfen, Supermärkten und belebten Plätzen warten die fabrikneuen Räder darauf, per Handy ausgeliehen zu werden.

Wer sich dafür nicht extra eine App herunterladen will, muss sich als Kunde registrieren lassen: Name, Adresse und Konto-Daten reichen. Jährlich wird eine Grundgebühr von drei Euro abgebucht. Für den ganzen Tag werden 15 Euro fällig. Bahncard-Besitzer bekommen Rabatt. Ansonsten wird im Stundentakt abgerechnet. Die erste halbe Stunde kostet 1,50 Euro, jede weitere einen Euro.

Am Hotel Berlin am Lützowplatz in Tiergarten parken sechs Lidl-Bikes. Auch an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte oder am Anhalter Bahnhof sind welche aufgereiht. Auf dem Display am Lenker steht eine Telefon-Nummer, sie muss nur noch um die vierstellige Fahrradnummer ergänzt werden. "Sie wollen das Fahrrad mit der Nummer 15056 ausleihen, dann drücken sie die 1", sagt eine Frauenstimme auf der automatischen Ansage. Der Anruf muss vom Handy eines angemeldeten Kunden erfolgen: Nur dann gibt es umgehend den Öffnungscode, der wiederum auf dem kleinen Bildschirm am Lenker eingegeben wird.

Das Schloss springt auf. Der Sattel lässt sich problemlos auch auf Zwei-Meter-Größe einstellen. Der Rucksack wird auf dem gebogenen Gepäckständer festgezurrt. Das Rad ist robust und trotzdem wendig. Sieben Gänge ermöglichen eine entspannte bis sportliche Tour durch die Stadt, vorbei an den metallic-glänzenden Brüdern und Schwestern, die in Reihen am Potsdamer Platz, dem Hauptbahnhof und dem Alex stehen. Bei Stopps fragt das Display, ob der Fahrer eine Pause einlegen möchte. Wer bestätigt, stellt sicher, dass kein anderer Passant das Rad während des Kaffeebesuchs ausleihen kann.

Die Rückgabe ist innerhalb des S-Bahn-Rings an jeder Straßenecke möglich. Wer eine der speziellen 353 Abgabezonen ansteuert, bekommt 50 Cent Rabatt. Um diese zu finden, ist aber das Herunterladen einer App nötig, die auch die Ausleihe und Fahrradsuche noch einmal erleichtert.

"Wir freuen uns, dass wir die Lidl-Bikes schon so früh in der Saison auf die Straße bringen können", sagt Sylvia Lier, Chefin von DB Rent. Die Bahntochter ist seit 15 Jahren im Fahrradverleihgeschäft aktiv.

Für 2017 wurde die Förderung vom Berliner Senat für die "Call a Bike"-Mieträder gekappt. Die Betonklötze, in denen die Leihräder der Deutschen Bahn parkten, mussten abgebaut werden. Um trotzdem wirtschaftlich zu verleihen, hat DB Rent nun Lidl mit ins Boot geholt. Der Lebensmitteldiscounter ist Sponsor und Namensgeber und erhält 3500 mobile Werbeträger. "Alte Kunden können auf das neue System ohne gesonderte Anmeldung zugreifen", verspricht Sylvia Lier. Genauso stehe auch Kunden von Lidl-Bike das gesamte Call-a-Bike-Angebot deutschlandweit ohne weitere Registrierung zur Verfügung. Derzeit ist die Bahn mit rund 13 000 Fahrrädern in 50 Städten der führende Anbieter.

Den Zuschlag für das öffentliche Berliner Leihsystem erteilte der Senat aber dem Leipziger Unternehmen "Nextbike". Der Anbieter will bis zu 5000 Räder an 700 Stationen verleihen. Das Verfahren ist ähnlich. Allerdings müssen die Räder an einer der insgesamt 700 Mietstationen zurückgegeben werden. Der Verleih wurde sechs Wochen lang in Lichtenberg an ausgewählten Kunden und sechs Stationen getestet. "Die Resonanz war überwiegend positiv", sagt eine Sprecherin. Der offizielle Start soll im April erfolgen. "Ein genauer Termin wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben."

Die silber-blauen Nextbikes, die seit Jahren in Leipzig unterwegs sind, haben einen Korb am Lenker und breite Reifen, die auch Straßenbahnschienen trotzen sollen. Die Preise werden noch geheim gehalten. Die Räder sollen aber unter anderem auch im Abo zu haben sein.

Die Bahn zeigt sich derweil mit dem Start von Lidl-Bikes zufrieden. "Wir haben derzeit rund 113 000 Kunden in Berlin", sagt eine Sprecherin. Für eine erste belastbare Bewertung sei es noch zu früh. "Die Fahrradsaison hat gerade erst begonnen."