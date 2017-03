Bunte Leitern wandern nach Wriezen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Bunte Leitern in der Volks- und Raiffeisenbank Wriezen: Das Haus der Begegnung stellt im diesem Monat eine Wanderausstellung in der Filiale, Wilhelmstraße 3, aus. Zudem sind Werke im Eingangsbereich der Stadtverwaltung, Freienwalder Straße 50, zu sehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559687/

Die Selbsthilfekontaktstelle Haus der Begegnung und die Selbsthilfegruppen aus Bad Freienwalde und Wriezen haben die Ausstellung im vorigen Jahr zum Thema Selbsthilfe entwickelt. Zu diesem Zweck haben die Teilnehmer einfache Leitern aus naturbelassenem Holz mit der Künstlerin Christine Hielscher in farbenfrohe Kunstwerke umgewandelt. Die Leitern gewähren Einblick in die Arbeit der Selbsthilfegruppen und symbolisieren zugleich ihre Wirkungsweise, so die Mitteilung vom Haus der Begegnung. In den Gruppen werden Erfahrungen zu den Krankheitsbildern und zum gesundheitlichen Wohlbefinden ausgetauscht sowie über die Behandlungsmethoden geredet. Es gehe wie bei einer Leiter auch, mal "bergauf" mal "bergab".