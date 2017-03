Musik berühmter Komponisten auf Papierrollen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Werke von Claude Debussy, Max Reger, Gustav Mahler, Alexander Glasunow und Alexander Skrjabin bekommen die Besucher der Reihe "Musik für St. Marien" am Sonnabend zu hören. Nein, nicht dargeboten von Interpreten auf normalen Instrumenten, sondern von Papierrollen. Denn eingeladen wird in das vorübergehende Quartier des Beeskower Musikmuseums in der Beeskower Bodelschwinghstraße 35.

Musik ganz ohne Knacken, Kratzen und Rauschen, wie es aus dem Grammophontrichter kam, konnten um 1900 automatische Klaviere hervorbringen. Der auf Papierrollen von Arrangeuren und Notenzeichnern quasi mit Bleistift und Lineal "gezeichneten" Musik ging aber das Menschlich-Lebendige einer seelenvollen Interpretation ab. Die technisch wie musikalisch brillanten Entwickler der Orchestrionfabrik Welte in Freiburg/Breisgau erkannten bald, "dass die einzige Lösung, die all die genannten Unvollkommenheiten gründlich beseitigt, in der Aufnahme des Spiels des Pianisten selbst und dessen Wiedergabe auf einem Flügel oder Piano zu finden ist. Die Aufgabe war, das Spiel erster Pianisten mit allen Feinheiten des rhythmischen und dynamischen Vortrags mit völligem Erfassen der persönlichen Note aufzunehmen, auf eine Rolle zu übertragen und mittels pneumatischer Vorrichtungen auf Flügeln oder Pianos auf das genaueste wiederzugeben. Diese Aufgabe wurde vollkommen gelöst." Was hinter dem stolzen Ton der Eigenwerbung steckt, kann seit 1904 an den bis in die 1930er-Jahre produzierten Reproduktionsinstrumenten geprüft werden.

Am Sonnabend wird mit Hilfe eines sogenannten Welte-Vorsetzers an einem Flügel aus der Blütezeit dieser Technik das Klavierspiel berühmter Komponisten der Jahrhundertwende reproduziert. So werden auf diese Weise werden berühmte Komponisten mit eigenen Werken auftreten.

Musik für St. Marien" am 18. März um 17 Uhr im Musikmuseum Beeskow, Bodelschwinghstraße 35. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro.