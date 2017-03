MOZ präsentiert glänzende Autos

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum ersten Mal veranstaltet das Märkische Medienhaus eine große Fahrzeugschau. Sie findet im Rahmen des Frankfurter City Frühlings, in Kooperation mit der Messe- und Veranstaltungs Gmbh (MuV), am 1. und 2. April auf dem Brunnenplatz in der Innenstadt statt.

Die Frankfurter Innenstadt wird am 1. April-Wochenende zur Festmeile von Jung und Alt - für die ganze Familie. Die Einzelhändler laden am ganzen Wochenende zu einem ausgedehnten Einkaufsbummel ein. Und zugleich können die Besucher Automobile bestaunen. Auf dem Brunnenplatz locken am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zehn Frankfurter Autohändler mit über 60 Fahrzeugen 17 verschiedener Automarken. Darunter befinden sich brandaktuelle Modelle, die es zum Teil Anfang April noch gar nicht zu kaufen gibt. Eine so große Autoshow hat die Innenstadt noch nicht gesehen.

Auf dem Brunnenplatz halten die Veranstalter am ersten April-Wochenende rund um die Fahrzeugshow und das Thema Mobilität auch Angebote für Mutige bereit. Die Verkehrswacht wird mit einem Überschlagsimulator dabei sein. Die Johanniter Unfallhilfe und Polizei geben mit Vorführungen Einblick in ihre Arbeit. Der Motorsportclub Seelow sorgt mit seinen Go-Karts für quietschende Reifen. Es wird Vorführungen und Probefahrten durch die Aussteller geben. Bei einem großen Gewinnspiel gibt es Preise, die die Aussteller zur Verfügung stellen, zu gewinnen.

Musikalische Unterhaltung kommt vom Showtruck des Hauptstadtsenders Berliner Rundfunk. Ebenso wie beim Stadtfest lädt auch am Rande des Brunnenplatzes wieder das MOZ-Pressecafé ein. Es befindet sich diesmal im Café "Brot und Zucker" - bei den Frankfurtern beliebt wegen seines guten Kaffees und selbstgebackenen Kuchens. Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher eine Verschnaufpause einlegen.

In der Nähe des Brunnenplatzes und in der Karl-Marx-Straße werden zahlreiche Attraktionen geboten. Dazu gehören ein buntes Showprogramm, Hüpfburgen, Ponyreiten. Und Frankfurter können sich an diesem Wochenende erstmals auch "mobil" kulinarisch verwöhnen lassen. 14 Foodtrucks werden dafür sorgen. Die Idee der rollenden Showküchen stammt aus den USA und hat nun auch Europa erreicht. Gekocht werden dabei Köstlichkeiten aus aller Welt. Wem das Angebot zu exotisch ist, der kann aber auch bei den ansässigen Gastronomen seinen Hunger stillen. Am Sonntag öffnen die Einzelhändler zusätzlich von 13 bis 17 Uhr ihre Türen und locken zum Shoppingerlebnis. Auch der traditionelle Flohmarkt in der Magistrale lädt zum gemütlichen Schlendern und Schmökern ein. Weitere Höhepunkte des City Frühlings und der MMHmobil werden in den nächsten Tagen in der MOZ bekanntgegeben.

Das Märkische Medienhaus baut mit der MMHmobil sein Veranstaltungsfeld aus. Gemeinsam mit der MuV präsentiert das Märkische Medienhaus bereits unter anderem den MOZ-Talk mit Musik und die Veranstaltungsreihe "Vorsprung durch Wissen". Alle zwölf Veranstaltungen dieser beiden Reihen waren im vergangenen Jahr im Kleist Forums ausverkauft. Weitere thematische Veranstaltungen im Rahmen von MMHmobil werden folgen.