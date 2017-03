Kinder-Kummer-Kasten am Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Als Erstes nehme man die Sechstklässler der Goethe-Grundschule. Und lade sich Sozialarbeiter ein, die die Moderation der Kinder- und Jugendwerkstatt übernehmen. Man buche sich den großen Saal des Bürgerhauses und bitte Erwachsene dazu. Etwa Schulleiter, Gewerbetreibende, Gemeindevertreter, die Chefin der Gemeindebibliothek, Bürgermeister Jürgen Henze und zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter.

Als Zweites bilde man getrennte Gruppen von Kindern und Erwachsenen und gebe ihnen drei Aufgaben, mit denen sie sich je zehn Minuten auseinander setzen sollen. Diese Fragen lauteten: Wie gestalten wir Neuenhagen noch attraktiver und bedarfsorientierter? Wie bringen wir uns ein? Wir wünschen uns ein Mitspracherecht bei ...

Zum Dritten werte man das Ganze aus. Und stelle erstaunt fest, dass es doch so einiges gibt, wo sich Kinder und Erwachsene treffen. Wo Erstere staunen, dass es das, was sie gern wollen - beispielsweise einen Bolzplatz, der vereinsfrei genutzt werden kann -, schon gibt. Der Bolzplatz, um beim Beispiel zu bleiben, steht tagsüber den Kindern am Jahn-Sportplatz und in Bollensdorf zur Verfügung, erwähnte Bürgermeister Jürgen Henze.

Kinder und Erwachsene waren mit Eifer bei der Sache und diskutierten. Bei der attraktiveren Gestaltung Neuenhagens kam von den Sechstklässlern der Vorschlag, mehr freies WLAN anzubieten, Schwimmhalle, Graffitiplatz sowie ein Kinderrestaurant, Theater und eine Kunstschule waren weitere Wünsche. Der Basketballplatz sollte erneuert werden. Auch ein Kletterpark sowie ein Spielplatz für Größere wurden genannt. Die Straßenbeleuchtung wurde von den Kindern bemängelt, aber auch das Fehlen von Mülleimern.

Mehr WLAN-Hotspots wurden auch von den Erwachsenen notiert. Aber auch Ü-16-Partys im Bürgerhaus, die von Jungerwachsenen selbst gestaltet werden. Ein von Jugendlichen selbst organisierter Jugendclub, den sie selbstständig auf- und zuschließen sowie reinigen, wurde ins Spiel gebracht. Angebote in Neuenhagen sollten besser und jugendüblicher bekannt gemacht werden, lautete ein weiterer Vorschlag aus den Reihen der Erwachsenen.

Wir wünschen uns ein Mitspracherecht bei ... Da kam von den Älteren der Vorschlag, einen Kinder- und Jugendbeirat zu initiieren. Auch als berufene Bürger könnten sich in Ausschüssen schon jüngere Neuenhagener einbringen. Der Bürgermeister könnte in einer gesonderten Kinder- und Jugendsprechstunden eben jenen erklären, was in Neuenhagen los sei. Die Schulen sollten sich im Unterricht auch stärker Ortsthemen widmen.

Die Sprechstunde beim Bürgermeister für Kinder - das war ein Thema, das auch von den Sechstklässlern extra vorgeschlagen wurde. Die Mädchen und Jungen wollen ein Mitspracherecht beim Spielplatzbau und beim Bäume pflanzen, sie wünschen sich einen Kinder-Kummer-Kasten am Rathaus. Kinder könnten für Kinder Feste mit organisieren.

Und wie wollen sich alle einbringen? Klaus Richter schlug vor, dass auch Kinder im Sportbeirat eine Stimme erhalten sollten. Über eine Art Jugend-Echo könnten Neuenhagens Jüngste über Angebote im Ort informiert werden. Es gebe Potenzial für ein Kino. Die Vereine untereinander seien noch nicht gut vernetzt. Da könnte man noch was tun, meinten die Erwachsenen. Die Kinder boten an, beim Müll sammeln und Spielplätze säubern sowie Bäume pflanzen zu helfen. Und, sie könnten sich eine Aktion vorstellen, in der Jüngere älteren Bürgern helfen.

Arche-Chef Ralf Lauckner, der die Werkstatt leitete, schlug vor, sich als Erstes mit den Schülersprechern zusammenzusetzen und das Thema anzugehen, wie man Neuenhagens Jüngste besser über Aktionen und Angebote im Ort informiert.