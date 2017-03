Aus Krimischeune wird Krimi-Uni

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559697/

Eigentlich sollte Max Steller am 1. April in die Trepliner Krimischeune kommen. "Doch schon kurz nach Bekanntwerden hatte ich rund 180 Anmeldungen für die Veranstaltung," erinnert sich Wolfgang Raeke. Der einstige Kriminaltechniker der Frankfurter Kripo war 2013 der Initiator der Reihe, die nun ihre 12. Auflage erlebt. Inzwischen sind bei Raeke schon mehr als 450 Anmeldungen eingegangen! Zum Glück hat der Audi-max-Hörsaal der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt 530 Plätze. Denn dort wird die Veranstaltung, zu der sich auch viel Fachpublikum, von Richtern und Staatsanwälten über Gerichts-Mediziner und Psychologen bis zu Kriminalisten angekündigt hat, diesmal stattfinden.

Der Hilferuf der Krimischeunen-Veranstalter aus dem Trep-liner Dorfentwicklungsverein "Glück auf 98" sei von der Europa-Universität erhört worden, berichtet Raeke. Er dankt vor allem Prof. Kaspar Frey von der Juristischen Fakultät für sein Engagement. Und Dr. Ulrich Niedermeyer, dem Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Frankfurter Klinikums, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hat.

Diese trägt den Titel "Nichts als die Wahrheit? Warum jeder unschuldig verurteilt werden kann". So heißt auch das jüngste Buch von Max Steller. In ihm setzt er sich kritisch mit der Rechtsprechung in Deutschland auseinander. Nach jahrelangen Beobachtungen klagt Max Steller das System an. Jeder unschuldig Verurteilte und jeder freie Täter sei einer zu viel, sagt der Star-Psychologe, der die Europa-Uni am 1. April besucht. Ausgerechnet am "Tag der scherzhaften Lüge" geht es im Audimax um die Wahrheitsfindung.

Wie erschütternd es ist und welche Folgen es haben kann, wenn Beschuldigte frei bleiben, zeige eben erst der Mordfall in Müllrose und bei Oegeln, sagt Wolfgang Raeke. Sein Gast hat im Laufe seines Berufslebens viele Menschen, die vor Gericht standen, befragt und herausgefunden, ob sie die Wahrheit sagen, sich irren, bewusst lügen oder Scheinerinnerungen erliegen.

Mit Max Stellers Hilfe wurde einst der so genannte Holzklotz-Mörder überführt - jener Mann, der einen Klotz von einer Autobahnbrücke warf und eine Mutter im Auto tötete. Aufgrund von Stellers Expertisen wurde Moderator Andreas Türck von den Vorwürfen der Vergewaltigung freigesprochen. Steller hat Mobbingopfer, denen niemand glauben wollte, zu ihrem Recht verholfen. Der Rechtspsychologe berichtet über Fälle, die er in vier Jahrzehnten als Sachverständiger erlebt hat und zeigt Schwachstellen der deutschen Justiz auf.

Der Referent kommt übrigens auf gerichts-psychologisch historischen Boden, erinnert Wolfgang Raeke. Sein Vortrag steht in einer guten Tradition der juristischen Fakultät: Gelehrte der alten Universität Viadrina hatten einst einen wichtigen Anteil daran, dass die Hexenprozesse in Preußen beendet wurden. Sie wandten sich gegen Denunziation und Folter. Ein Hexenprozess im Jahr 1590 war der letzte, der sich an Hand der Akten des Schöppenstuhls Brandenburg für Frankfurt (Oder) nachweisen lässt. Zur "Wahrheitsfindung" wurde die Beschuldigte durch den Scharfrichter in der "Scherffe" verhört. Am Ende gestand die arme Frau die Hexerei und wurde verbrannt. Die moderne Aussagepsychologie, die Prof. Steller weiterentwickelt hat, gibt es erst seit rund 100 Jahren.

Der Frankfurter Schauspieler Diether Jäger, der als "Egon Olsen" schon mehrfach in der Krimischeune Gastspiele gab, wird auch den Vortrag in der "Krimi-Uni" bereichern. Er liest aus Max Stellers Buch. Zudem erwarten die Veranstalter mit Uwe Madel den Moderator des rbb-Magazins "Täter, Opfer, Polizei" als Gast.

Weil der Ansturm von voraussichtlich mehr als 500 Besuchern auch logistisch eine große Herausforderung für die Veranstalter sein wird, ist Wolfgang Raeke dankbar für die von Frauen aus der Seelower Volkstanzgruppe und den Seelower "Modezicken" zugesagte Hilfe. Anmeldungen - und nur mit einer solchen kommen Besucher am 1. April ins Audi-Max - nimmt Wolfgang Raeke noch per E-Mail entgegen.

Weitere Vorträge sind im Herbst wieder in Treplin geplant. Dort wird es zuerst um die operative Fallanalyse der Polizei bei ungeklärten Verbrechen gehen. Sie hilft, Täterprofile zu erstellen und Serienstraftaten zu erkennen. Das "Jahr der forensischen Psychologie" klingt mit einem Vortrag zur nonverbalen Kommunikation und Wahrheitsfindung aus.

Anmeldungen zur "Krimi-Uni" am 1. April, 15 Uhr, in Frankfurt unter krimischeune-treplin@ t-online.de