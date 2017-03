Grabenschau am 29. März

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Die jährliche Grabenschau des Wasser- und Bodenverbandes findet in diesem Jahr in der Zeit vom 29. März bis 27. April statt. Anwohnern und Bürgern mit berechtigtem Interesse ist die Teilnahme erlaubt. Für den Schaubereich II, der die Gemeinden Neuzelle, Neißemünde und Lawitz umfasst, ist die Grabenschau am Mittwoch, 29. März, vorgesehen. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Amtsgebäude Neuzelle.