Stadt gegen Tempo-30-Zone

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die Stadtverwaltung Zehdenick macht ernst mit ihrer Ankündigung einer Verkehrsberuhigung in der Mühlenstraße. Dem Bauausschuss liegt für die Sitzung am 22. März ein Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor. Danach soll die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559700/

Das entspricht exakt dem, was 82 Anwohner der Mühlenstraße mit ihrer Unterschrift fordern. Zwischen der Einmündung Herrenstraße bis zur Elisabethmühle soll eine entsprechende Geschwindigkeitsreduzierung bei der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises Oberhavel beantragt werden. Ob der Antrag Aussicht auf Erfolg hat, ist allerdings noch nicht geklärt. "Die Stadtverwaltung kann nach einer entsprechenden Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung und unter Abwägung mit beziehungsweise Implementierung in das städtische Verkehrskonzept eine Tempo-30-Zone beim Fachdienst Verkehr (Straßenverkehrsbehörde) beantragen", teilte dazu Kreissprecher Ronny Wappler auf Anfrage dieser Zeitung mit. Von sich aus ist die Kreisbehörde bislang allerdings nicht tätig geworden. Das "antragslose" Tätigwerden des Landkreises von Amts wegen sehe die Straßenverkehrsordnung nicht vor. Vielmehr setze sie in der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen eine Mitwirkung der Gemeinden voraus. Diese müsse einen Antrag stellen. Diese Regelung stärke einerseits die Selbstverwaltungskompetenz vor Ort. Andererseits setze der Gesetzgeber damit auf das Detailwissen vor Ort. Nur bei Unfallhäufungen, was in der Mühlenstraße nicht der Fall sei, werde die Straßenverkehrsbehörde jedoch selbstständig tätig, stellte Wappler klar. Den Abgeordneten liegen jedoch zwei Variante vor. Die erste Variante sehe die Einrichtung einer Tempo-30-Strecke beidseitig vor. Vorteil dieser Variante wäre, dass die Mühlenstraße als Hauptstraße für den Durchgangsverkehr bestehen bleibt. Der fließende Verkehr werde lediglich gedrosselt. Die Anwohner wollen aber, dass der Verkehrsstrom insgesamt nachlässt, weil Mühlen-und in ihrer Verlängerung die Schleusenstraße von vielen Autofahrern aus der Uckermark als Abkürzung genutzt würden.

Variante zwei dürfte für viele Autofahrer abschreckend sein: Die Einbeziehung der Mühlenstraße in die bestehende 30er-Zone der Innenstadt. Der Vorteil dieser Variante wäre aus Sicht der Stadtverwaltung, dass es eine Rechts-vor-Links-Regelung gibt, wodurch es zu mehr Sicherheit beim Ausfahren aus der Post- und Kapellenstraße geben werde. Somit würde die Mühlenstraße ihre Funktion als Hauptstraße einbüßen, was die Verwaltung als Nachteil sieht. Denn der Verkehr werde an jeder Zufahrt gedrosselt. Die Stadtverwaltung, vertreten durch ihren Fachbereichsleiter Fred Graupmann, schlägt den Stadtverordneten vor, die erste Variante zu bevorzugen.

"Sollte der politische Wunsch zur Reduzierung der Geschwindigkeitsbegrenzung bestehen, so schlägt die Verwaltung die Variante I zur Beantragung an die Untere Verkehrsbehörde vor", heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage.

Eingeladen zur Sitzung des Bauausschusses am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Rathaus ist auch Gerhard Purat. Der Anwohner der Mühlenstraße hatte sich an drei Wochenende auf die Socken gemacht, um bei den Anwohnern seiner Straße für das Tempolimit zu werben. Ältere Anwohner hatten geklagt, dass es ihnen sehr schwer falle, dort gefahrlos die Straße zu überqueren.