Berlin (dpa) Drei Räuber haben am Mittwochabend ein Geschäft auf dem Berliner Kurfürstendamm überfallen. Die Männer bedrohten zwei Angestellte mit einer Waffe und drängten sie zurück in den Laden, als diese das Geschäft gerade verlassen wollten, wie die Polizei mitteilte. Die Täter stahlen Bargeld und fesselten die beiden Frauen. Dann nahmen die Räuber Waren wie Schuhe, Taschen, Rucksäcke und Geldbeutel an sich und flüchteten. Die beiden Angestellten konnten sich selbst befreien. Sie blieben körperlich unversehrt.