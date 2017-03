Quintett bietet mundgerechte Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) "Extrem Acapella" gibt es am Sonnabend, ab 19 Uhr, in der Fürstenwalder Kulturfabrik. Geboten wird der Gesang von der Gruppe "Yeomen" unter dem Motto "Alles muss raus". Die fünf Berliner, die seit knapp sieben Jahren ihr mundgerechtes Musik-Genre pflegen, traten schon vor einem Jahr beim Stadtfest auf. Sie singen nicht nur, sondern imitieren mit ihren Stimmen eine Band mit E-Gitarren, Schlagzeug und Bass. Mit Ironie und dem Ziel, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, wirkt ihre Liveshow mitunter chaotisch. Sie machen aber tanzbare Musik, mit der sie schon Zuhörer in Russland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Österreich und auf AIDA-Kreuzfahrtschiffen begeisterten.