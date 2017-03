Spaß mit ernstem Hintergrund

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenwalde (MOZ) In der Kita Spatzennest in Reichenwalde ist zurzeit eine "Feuerwehrwoche" im Gange. Bestandteil des Programms war am Mittwoch ein Spaziergang zum nahegelegenen Feuerwehr-Gerätehaus. Ortswehrführer Dirk Drews zeigte den Kindern ein Löschfahrzeug, dessen Ausstattung und die Ausrüstung der Feuerwehrleute.