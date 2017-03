Schöneicher diskutieren über ihren Ort

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Der Planungsprozess zur Erarbeitung des integrierten Ortsentwicklungskonzeptes (Inoek) in Schöneiche ist in vollem Gange. Nachdem es zu den Themenfeldern Verkehr/technische Infrastruktur, Wirtschaft, Tourismus, Klimaschutz, Natur, Stadtstruktur und Wohnen bereits drei Zusammenkünfte gab, folgt am Freitag, 24. März, um 16 Uhr, die vierte von neun Planungswerkstätten. Im Rathaus dreht sich die Diskussion, an der sich jeder Einwohner beteiligen kann, dieses Mal um die Themen Soziales, Gesundheit, Bildung und Kultur. Das Inoek ist ein Handlungsprogramm, in dem die wichtigsten Ziele und Aufgaben für die Entwicklung der Gemeinde bis 2030 festgeschrieben und mit konkreten Maßnahmen unterlegt sind. Das Land setzt solche Papiere zunehmend für die Vergabe von Fördermitteln voraus.