Oranienburg gedenkt der Bombenopfer

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Mehr als 6 000 Bomben gingen allein am 15. März 1945 auf Oranienburg nieder. Der Opfer des massivsten Luftangriffs vor 72 Jahren gedachten am Mittwoch die Stadt, die evangelische Kirchengemeinde und das Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt am Gräberfeld auf dem städtischen Friedhof.