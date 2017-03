Frankfurter Chaussee ab Mai gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen kündigt mehrere große Bauarbeiten im Raum Beeskow an. Ab dem zweiten Quartal wird die Fahrbahn der B 168 (Frankfurter Chaussee) in Beeskow einschließlich Kreisverkehr und der angrenzenden Bundesstraßen bis zum Ortsschild in Richtung Krügersdorf und Friedland erneuert. Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Sie beginnen voraussichtlich im Mai und dauern wahrscheinlich bis Oktober. Die erforderlichen Umleitungen werden zeitnah bekannt gegeben, heißt es.

Im Sommer soll an der B 87 am Ende der Ausbaustrecke der Ortsumgehung Beeskow in Richtung Ranzig der Fahrbahnübergang erneuert werden. In Vorbereitung darauf wurden bereits Baumfällungen durchgeführt.

Eine weitere Maßnahme ist die Erneuerung der Fahrbahndecke der B 246 zwischen Beeskow und Schneeberg, einschließlich Ortsdurchfahrt Schneeberg. Die Bauarbeiten dafür sind in den Sommerferien geplant.

Der jeweilige Baubetrieb wird für die Erreichbarkeit der Grundstücke sorgen. Die Anlieger und Gewerbetreibenden werden rechtzeitig über geplante Sperrungen und die sich daraus ergebenden Umfahrungen informiert.