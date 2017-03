Frühjahrsputz bei Familie Vogel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559711/

In die Reviere "Heidegarten" und "Plaatz" hat es Kassem Böhme und Sascha Jakel an diesem Vormittag verschlagen. Beide absolvieren das dritte Lehrjahr zum Forstwirt. Auch Paul Prüfer fährt mit Forstwirtschaftsmeister Ullrich Neumann in den Wald. Der 15-Jährige macht gerade ein Schülerpraktikum. An dem Forstweg, den die vierköpfige Truppe abfährt, hängt alle 50 Meter in zirka vier Meter Höhe ein Nistkasten aus Holzbeton, beschriftet mit großen Zahlen in Leuchtschrift: 22, 23, 24. "Wir brauchen die Nummern, um zu wissen, welche Vogelart letztes Jahr in welchem Nistkasten gebrütet hat", erklärt Ullrich Neumann.

Es sind vor allem Singvögel wie Meisen, Kleiber und Schnepper. Denn diese Vögel brüten eigentlich in Höhlen. Davon gibt es in den Wäldern rund um Hangelsberg zu wenig, weil die Bäume rund 70 Jahre alt und damit zu jung und zu gesund sind, als dass Spechte auf der Suche nach Würmern große Löcher in die Stämme picken würden, in denen sie dann brüten könnten.

"Ohne unsere Nistkästen gäbe es viel weniger Vögel im Wald", erklärt Ullrich Neumann. Doch das Aufhängen und die jährliche Pflege der Nistkästen sind nicht nur wichtig für den Artenschutz, sondern auch für die natürliche Schädlingsbekämpfung. Die Vögel vertilgen Unmengen von Raupen der Nonne und des Kiefernspanners.

Mit einem weißen Schutzanzug bekleidet steigt Sascha Jakel immer wieder die Aluleiter nach oben und nimmt einen Nistkasten nach dem anderen ab. Der Schutzanzug ist wichtig, denn die Arbeit birgt Gefahren für die Gesundheit. Die Nester könnten mit Milben, Flöhen oder Viren verseucht sein, die im Kot von Mäusen vorkommen. So mancher lästige Untermieter sei ihm beim Öffnen eines Nistkastens schon entgegengesprungen. Mit einer Kralle zieht Sascha Jakel die alten Nester heraus, damit neue Vogelfamilien einziehen und brüten können.

Kassem Böhme bestimmt mit geübtem Blick die Vogelarten. Im Kasten 22 waren im letzten Jahr zum Beispiel Meisen zu Hause. "Die polstern ihr Nest mit Moos", erklärt er. Schnepper und Kleiber nutzen dagegen die rötliche Spiegelrinde von Kiefern, Wildschweinhaare und Gras als Baumaterial. Doch nicht nur Vögel wohnen in den Kästen. In der Nummer 23 hat eine Fledermaus Quartier bezogen. Vorsichtig hängt Sascha Jakel den Kasten samt Tier wieder an den Baum.

Die Arbeit macht den drei jungen Leuten Spaß. "Ich bin gern draußen", sagt Sascha Jakel. Kassem Böhme pflichtet ihm bei. Und auch Paul Prüfer möchte später eine Ausbildung zum Forstwirt machen, obwohl er weiß, dass die Berufschancen in Brandenburg schlecht sind. Zum Bedauern von Ullrich Neumann wird kaum ein Forstwirt-Azubi übernommen. Sascha Jakel hat deshalb schon einen Plan. "Die Ausbildung ist vielseitig. Ich kann mir auch einen Job als Umweltpädagoge gut vorstellen."