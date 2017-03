Verbesserungen durch Begegnung

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Man merkt, dass kontinuierliche Ortsbegehungen und die Kommunikation zwischen den Bürgern mit dem Ortsbeirat und den Mitarbeitern der Stadt zu vielen Verbesserungen geführt haben", freute sich Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD). Am Dienstag wurde bei ihrem Rundgang mit Bürgern durch Bugk neben "einigen Dingen, die abzuarbeiten sind", nur ein eklatanter Mangel festgestellt. Dabei geht es um einen Weg an der Wiese rund um die Therapieeinrichtung. Nach starkem Regen können dort Versorgungsfahrzeuge steckenbleiben, was kürzlich erst bei einem Wagen der Müllabfuhr passiert ist. Nun sei es "unsere Aufgabe" eine Lösung zu finden, so die Bürgermeisterin.