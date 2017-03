Lissy Bielau holt Bronze

artikel-ansicht/dg/0/

Gleich bei den ersten Deutschen Meisterschaften der diesjährigen Serie konnten die brandenburgischen Ringerinnen ordentlich feiern. Die Juniorinnen aus Frankfurt feierten in Michelstadt zwei Titel. Die Freistilringer aus Luckenwalde stellten zwei Meister.

Ein Husarenstück vollbrachte dabei Steffi Blohm vom Demminer RV. "Wir haben hart gearbeitet", so Trainer Felix Thätner, der mit Steffi Blohm zusätzliche Trainingsstunden absolvierte. Steffi Blohm belohnte sich mit der Goldmedaille, wo sie alle ihre Kontrahentinnen bezwang. Es wurde gar ein Doppelsieg für die Damen um Landestrainer Michael Kothe, denn Francis Lönhardt (SV Luftfahrt Berlin) kämpfte sich im schwersten Limit auf Rang zwei. Die beiden Frankfurterinnen Jaqueline Eckrath und Jessica Matisch erreichten in der selben Gewichtsklasse den vierten- und sechsten Platz.

Eine Kategorie darunter vertrat Tabea Lawnitzak (67 kg/SV Luftfahrt Berlin) die Farben des Leistungszentrums Frankfurt. Die Berlinerin kämpfte sich mit zwei Siegen ins Finale, wo sie der bereits international erfahrenen Theresa Edfelder (SC Anger) unterlag und Silber gewann. Das zweite DM-Gold gewann Eyleen Sewina (63 kg/RSV Rotation Greiz). Schon im zweiten Duell traf die Leistungsringerin aus der Trainingsgruppe von Michael Kothe auf Viviane Herda (KSV Witten), die im Vorjahr die deutschen Farben bei den Weltmeisterschaften der Juniorinnen in Macon (FRA) vertrat. Nachdem Sewina schon beim Ranglistenturnier in Dormagen gegen Viviane Herda gewonnen hatte, legte die Ringerin aus Greiz nun auch in Michelstadt einen 2:1-Sieg über diese Kontrahentin nach. Im letzten Kampf wies Eyleen Sewina ihre Trainingspartnerin Anne-Kathrin Roick (RC Cottbus) durch einen Schultersieg in die Schranken. Die Cottbuserin wurde Vierte.

Die Ringerin aus Greiz war vor eineinhalb Jahren vom Leistungszentrum Jena nach Frankfurt gewechselt. Gleich zwei Medaillen gab es für die Sportschülerinnen aus Frankfurt(O.) im Limit bis 59 kg, wo Debora Lawnitzak (SV Luftfahrt Berlin) gegen die neue Titelträgerin Andrea Grasruck (ASV Neumarkt) mit 1:2 Punkten knapp das Nachsehen hatte. Silber für die 5. der Junioren-WM des vergangenen Jahres, dicht dahinter Janny Sommermeyer, die ebenfalls dem SV Luftfahrt Berlin angehört und Bronze gewann. Katharina Gilewitsch beendete das Turnier als Fünfte, nachdem sie das Frankfurt-Interne Duell gegen Janny Sommermeyer um Bronze verlor.

Serena Bölke (55 kg/RSV Hansa 90 Frankfurt) musste das Meisterschaftsturnier im nordischen System jeder gegen jeden bestreiten. Vier mal ging die Frankfurterin als Siegerin von der Matte, gegen die amtierende Europameisterin- und WM-Dritte des Vorjahres Elena Brugger (TuS Adelhausen) unterlag die Oderstädterin gleich im ersten Kampf. Silber damit für Serena Bölke. Dünne Teilnehmerfelder gab es in den leichten Gewichtsklassen, im Limit bis 44 kg erkämpfte Peggy Liedke (Demminer RV) nach Sieg und Niederlage die Silbermedaille, Jenny Kunze (RSV Hansa 90 Frankfurt/O.) reiste mit Bronze wieder nach Hause.

Richtig hart zur Sache ging es im Limit bis 48 Kilo, wo es Lisa Ersel (SV Luftfahrt Berlin) mit Ellen Riesterer (SC Unterföhring) und Emilie Haase (RV Thalheim) zu tun hatte, die alle schon internationale Medaillen sammelten. Ersel unterlag gegen Ellen Riesterer, setzte sich jedoch gegen die amtierende Kadetten-Europameisterin aus Thalheim durch, Platz zwei am Ende für die Ringerin aus der Hauptstadt.

Im Limit bis 51 kg rundeten Desiree Schäfer (SV Luftfahrt Berlin) und Lissy Bielau (Eisenhüttenstädter RV) die Bilanz mit Bronze ab, Anastasia von Steuben (SAV Torgelow) unterlag als Fünfte im internen Duell um Platz drei gegen Lissy Bielau.

Bei den Junioren im Freistilbereich glänzte der Stützpunkt Luckenwalde durch zweimal Gold von Marvin Krüger (120 kg/SV Luftfahrt Berlin) und Ilja Matuhin (96 kg/1. Luckenwalder SC).