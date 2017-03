Pierre Gulz zurück im Parlament

artikel-ansicht/dg/0/

Sonnenberg (GZ) Hartmut Schmidt hat sich aus Baumgarten verabschiedet. Damit sind innerhalb der Gemeinde gleich mehrere Posten neu zu besetzen. Während der Parlamentssitzung am Dienstag wurde gewählt. Pierre Gulz (Wählergemeinschaft Baumgarten) ist mit Schmidts Wegzug ins Gemeindeparlament nachgerückt. Er wurde am Donnerstag auch zum stellvertretenden Gemeindebürgermeisters gewählt, ein Posten, den er bereits vor Jahren inne hatte. Einstimmig fielen auch die Voten aus, Gulz in die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee und zum Stellvertreter der Gemeinde im Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz zu berufen. Pierre Gulz ist hauptberuflich bei der Forst, er ist Lindower Revierleiter.