Begegnung statt Vorurteil in Birkenwerder

Birkenwerder (OGA) Vorurteile und Ängste lassen sich durch Wissen und Kennenlernen abbauen: Aspekte zur Flucht und zur Situation von Geflüchteten waren deshalb am Mittwoch Thema eines Projekttages der Zehntklässler an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule. Zwölftklässler organisierten dazu eine Podiumsdiskussion.

Warum dauert die Entscheidung darüber, ob jemandem Asyl gewährt wird oder nicht, so lange? Einige Flüchtlinge haben sich bereits seit Monaten gut integriert, lernen auch Deutsch und werden schließlich doch abgeschoben, so eine Frage von Schülern.

Menschen in Not muss geholfen werden, und ja, die Prüfung dauere oft zu lange - nicht nur darüber waren sich die Gäste auf dem Podium einig. Parteiendifferenzen blieben am Mittwoch weitgehend außen vor. Die Politiker Inka Gossmann-Reetz (SPD), Uwe Feiler (CDU) und Harald Petzold (Linke), Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF), der syrische Flüchtling Alan Suliman, Hiram Villalobos von der Willkommensinitiative und Albrecht Klein, der bei Amnesty International die deutsche Asylgesetzgebung besonders verfolgt, kamen unkompliziert mit ihren jugendlichen Zuhörern über das ernste Thema "Flüchtlingssituation" ins Gespräch. Bundestag und Bundesrat müssen darüber beschließen, was aus deutscher Sicht als ein "sicheres Herkunftsland" gelten kann, und entsprechend würden Asylbewerber behandelt - wobei sich die Lage in dem jeweiligen Land täglich ändern kann und eine erneute Überlegung nötig mache.

Der Begriff "Integration" werde immer in Richtung der Flüchtlinge verwendet, aber was tun denn die Einheimischen dafür?, war eine weitere Frage. "Wir haben in der Gemeinde einfach angefangen", sagte Birkenwerders Bürgermeister Zimniok und erinnerte an die ersten Zusammenkünfte mit besorgten Bürgern in der Grundschule. "Die Gemeinschaft muss das leisten, und für unseren kleinen Ort schaffen wir das super", sagte Zimniok überzeugt. Das habe sich im Umgang der Willkommensinitiative und anderer Einwohner mit den Geflüchteten ebenso gezeigt wie jüngst bei der Typisierung für die an Leukämie erkrankte Gesamtschülerin Tessa Szereiks.

Sind Streitigkeiten unter den Geflüchteten zu vermeiden, indem in den Heimen strikter glaubensspezifisch getrennt wird? An sich sei es eher schlecht, wenn Religionsunterschiede noch zementiert würden, so Inka Gossmann-Reetz. "Da lebt dann jeder in seiner eigenen Vorstellung. Andererseits setzt man natürlich nicht gleich Leute aus unterschiedlichen Lagern auf denselben Flur."

Dass in den Unterkünften zu wenig Platz für Gemeinschaftsräume sei, kritisierte Hiram Villalobos. Im Heim sei es leider immer laut, sagte auch Alan Suliman, da falle das Lernen schwer. "Integration ist sehr wichtig, und die Sprache ist das größte Problem", sagte der 22-Jährige, der seit anderthalb Jahren in Deutschland ist und die Sprache fließend spricht. Umso wichtiger sei es, dass alle schnell Deutsch lernen können.

"Asylanten machen auch schlimme Dinge. Man soll nicht immer nur sagen, dass alles gut läuft", forderte eine Schülerin. In Facebook stehe dazu einiges.

Flüchtlinge, die gegen deutsche Gesetze verstießen, gebe es auch, bestätigten einige Politiker. Es sei aber gelogen, dass die Polizei dagegen angeblich nicht vorgehe. In seinem früheren Beruf als Polizist habe er gelernt, dass nicht alle Probleme lösbar seien, dass "jemand auch mal Mist baut", so Stephan Zimniok. "Das ist das ,Is so'-Gesetz (das ist so, d.R.)", sagte er. Das müsse jeder dann auch mal hinnehmen - und trotzdem weitermachen, denn es ändere nichts daran, dass die Mehrheit eben nicht so sei und sich integrieren wolle. "Wir haben hier ein ganzes Heim voller Leute, die sind nicht so", sagte er unter Applaus. "Gehen wir es einfach an!"

"Wobei man sagen muss, dass Facebook nicht die beste Quelle ist", merkte Albrecht Klein unter viel Beifall der Jugendlichen an. "Sicher ist aber: Ein Rechtsstaat ist ein Rechtsstaat für alle. Wenn zum Beispiel eine Religionsgemeinde denkt, sie könne eine andere mit Gewalt behandeln, dann muss ihr gesagt werden, dass wir hier einen Rechtsstaat haben", so Klein. Facebook spiegele schon wider, was viele Leute dächten, wenn sie Geschichten gegen Flüchtlinge verbreiteten, meinte Hiram Villalobos. "Das entspricht deshalb aber noch lange nicht der Wahrheit, sondern ist mitunter glatt gelogen." Villalobos riet allen Facebook Nutzern dazu, die dort abgegebenen Statements zu hinterfragen, beispielsweise das angegebene Ereignis zu googeln oder die Herkunft der "Beweisfotos" über "Image"-Google nachzuprüfen. "Ruhig auch einmal direkt in Facebook nachfragen!", riet auch Inka Gossmann-Reetz zu gesundem Misstrauen.

Inka Gossmann-Reetz, Hiram Villalobos und Albrecht Klein diskutierten anschließend in kleineren Workshop-Runden weiter, auch kunst- und theaterpädagogische Angebote sowie kurdisches Kochen und ein Arabisch-Crashkurs waren Teil des Stundenplans. Politik-Fachlehrer und Mitveranstalter Marius Bachmann zeigte sich zufrieden: "Nur durch Begegnungen lassen sich Vorurteile auflösen", sagte er. In der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule wird dieser Pfad ganz sicher weiter beschritten.