Auf einmal wieder DDR-Bürger

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559718/

Er musste seine Zelle mit zwei Mördern teilen, wurde von "Arafat" niedergeschlagen, einem berühmt-berüchtigten Wärter im Cottbuser Gefängnis. "Erst traf mich sein Schlüsselbund an der Schläfe, dann gab es Tritte gegen Schulter und Rippen", erinnert sich Wolfgang Graetz. Sein einziger Gedanke war: "Ich muss hier irgendwie lebend rauskommen."

Im Dezember 1988 hatten die monatelangen Qualen ein Ende. Die Bundesrepublik kaufte den Dissidenten frei. Im Aufnahmelager Gießen gab es für ihn und andere eine Feierstunde. Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher klopfte ihm auf die Schulter: "Jetzt sind Sie frei. Jetzt sind Sie Bundesbürger."

An einem Wintertag im Jahr 2017 sitzt Wolfgang Graetz in der Küche seines Hauses in Schöneiche (Oder-Spree) und kann über diese Worte nur bitter lachen. Denn Anfang der 1990er-Jahre hat die damalige Bundesregierung ihn und mehr als 300 000 weitere Altübersiedler wieder zu DDR-Bürgern erklärt - zumindest im Sinne des Rentenrechts.

Damals hat kaum jemand von der entsprechenden Gesetzesänderung Notiz genommen. Erst jetzt, da mehr und mehr Betroffene das Rentenalter erreichen, ist das Ganze ein Thema. Es gab Demonstrationen, am 21. März soll in Berlin die nächste stattfinden. Und vor ein paar Monaten hat sich erstmals das Bundesverfassungsgericht mit der Beschwerde eines Flüchtlings befasst.

Für Übersiedler aus der DDR galt bis zur Wende das Fremdrentengesetz von 1960. Sie wurden so behandelt, als hätten sie alle ihre Rentenbeiträge in der Bundesrepublik geleistet. Wolfgang Graetz wusste das. "Anfang 1989 habe ich mir eine Rentenauskunft geben lassen. Von der Summe war ich sehr angetan", erzählt er.

Damit war die Sache für ihn zunächst erledigt. Graetz arbeitete weiter als Bauingenieur, erst als er 2013 in Rente ging, fiel er aus allen Wolken. Lediglich 1050 Euro Rente, etwa 800 Euro weniger als erwartet, standen ihm laut Bescheid zu. Denn für ihn galt nun das Rentenüberleitungsgesetz von 1993, das die Umwertung von DDR-Ansprüchen regelt. "Ein klarer Rechtsbruch", beschwert er sich. "Schließlich bin ich vor dem Mauerfall Bundesbürger geworden."

Dass die gesetzliche Regelung nach 1989 geändert werden musste, liegt auf der Hand. Sonst hätten unzählige weitere Menschen, die den Osten über die nun offene Grenze verließen, West-Renten beantragen können. Eine Stichtagslösung lag da nahe.

Nur wurde nicht etwa der Vorabend des Mauerfalls als Stichtag genommen, bis zu dem Flüchtlinge Anspruch auf Westrente haben, sondern ein bestimmtes Geburtsjahr. Wer nach dem Jahr 1936 geboren wurde, hat demnach Pech und wird als DDR-Rentner behandelt. Wolfgang Graetz ist Jahrgang 1947.

Warum seinerzeit ausgerechnet dieser Stichtag gewählt wurde, vermag auch Dieter Dombrowski nicht zu sagen. Der 65-Jährige saß einst selbst für 16 Monate im Stasi-Gefängnis Cottbus. Jetzt ist der CDU-Politiker Vize-Präsident des Brandenburger Landtags und Bundeschef der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft.

Die Zurückstufung der Flüchtlinge empfindet er als Zumutung. "Ich kann verstehen, dass die Leute zu Hause mit der Faust in der Tasche sitzen." Die Fehlentscheidung von damals müsse korrigiert werden, fordert Dombrowski. "Diese Bürger waren schon ins West-Rentensystem eingruppiert. Sie nachträglich quasi über Nacht wieder zu DDRBürgern zu erklären, geht nicht."

Allein, wie das Problem zu heilen sein könnte, weiß Dombrowski nicht. Damit geht es ihm wie der SPD im Bundestag. Sie hatte 2011 als Oppositionspartei beantragt, den Mauerfall als Stichtag zu nehmen und das Gesetz in diesem Sinne zu ändern - und scheiterte an Schwarz-Gelb. Nun haben Grüne und Linke den Antrag noch einmal eingebracht, und Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD blockiert ihn mit Verweis auf verfassungsrechtliche Bedenken. Eine jetzige Änderung könnte womöglich auch anderen DDR-Bürgern die Chance bescheren, West-Rente einzuklagen, so die Sorge.

Wolfgang Graetz ist das völlig egal. Er will, dass die Entscheidung von damals korrigiert wird - nicht mehr und nicht weniger. Zur Begründung verweist er auch auf die schwierige Lage von politisch Verfolgten in der DDR.

Graetz hat ein wechselvolles Leben hinter sich. Sein Vater war einer der Rädelsführer beim Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953. Die Familie flüchtete Hals über Kopf in den Westen. Wenige Jahre später starb der Vater. Die Mutter hatte Sehnsucht nach ihren Geschwistern, also ging es 1960 zurück in den Ostteil von Berlin. Bald darauf starb auch die Mutter, Wolfgang Graetz wuchs in der DDR bei Verwandten auf.

Er fand sich damit ab, studierte, gründete eine Familie. Aber der Frust über Bevormundung und Unfreiheit blieb. Anfang der 1980er-Jahre begann er, sich zu engagieren. Er schloss sich kirchlichen Initiativen an, verteilte Flugblätter, forderte Reisefreiheit. "Damals war die Unzufriedenheit in der DDR allerorten zu spüren", erinnert er sich. Schnell war ihm die Staatssicherheit auf den Fersen. Als er 1986 den Ausreiseantrag stellte, wurde er in seinem Betrieb aufs Abstellgleis geschoben. Im Januar 1988 dann die Festnahme.

Seine jetzige Rente ist auch deshalb so niedrig, weil er nicht wie damals üblich eine Zusatzrente hatte. "Als Gegner der DDR zahle ich doch nicht freiwillig Geld in die Staatskasse", sagt Graetz zur Begründung. Auch dass er bei seiner Ausreise nichts mitnehmen durfte, keinerlei Papiere, habe seine Ansprüche verringert.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun vor wenigen Wochen eine erste Beschwerde eines Altübersiedlers nach längerer Prüfung nicht zur Entscheidung angenommen. Das entsprechende Schriftstück sei handwerklich ungenügend, erklärten die Richter. "Das ist natürlich nicht schön", bedauert Wolfgang Graetz. "Beim nächsten Anlauf lassen wir uns vorab besser beraten."