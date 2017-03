Überraschungen beim Politikertalk in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) So viel Politik erleben die Oranienburger OSZ-Schüler selten. Gleich vier Landtagsabgeordnete nahmen sich am Mittwoch drei Stunden Zeit, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und die präsentierten sich außerordentlich gut vorbereitet.

Die Schüler hatten sich für die Runde im Rahmen der vom Landtag organisierten Gesprächsreihe "DialogP" in vier Gruppen aufgeteilt. Jede bearbeitete ein anderes Thema: Massentierhaltung, Bildung, Integration von Minderheiten und die Zukunft der Europäischen Union. Die Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann (SPD), Gerrit Große (Linke), Axel Vogel (Grüne) und Andreas Galau (AfD) tingelten von Tisch zu Tisch, hatten jeweils 15 Minuten, mit den Jugendlichen ihre jeweiligen Positionen auszutauschen.

"Eigentlich zu wenig Zeit", befand Andreas Galau. "Man hätte jeweils eine Schulstunde diskutieren können." Schließlich musste der AfD-Politiker innerhalb einer Viertelstunde seine Positionen zur Flüchtlingspolitik und zum Umgang mit Homosexuellen erläutern und außerdem den Jugendlichen erklären, warum er mit seinen 49 Jahren schon in vier Parteien (CDU, Republikaner, FDP und AfD) aktiv war. Eine richtige Diskussion kam bei dem Themenpaket kaum zu Stande, auch wenn die Schüler Galau immer wieder auf Widersprüche zwischen seinen Äußerungen und dem Agieren sowie dem Programm der Partei ansprachen.

Von Galaus Antworten seien die Jugendlichen mitunter überrascht gewesen, sagte später OSZ-Schüler Jerôme Zander. So hatte sich Galau zum Asylrecht bekannt und erklärt, man müsse in der Flüchtlingspolitik "am rechtlichen Rahmen wenig ändern", aber klarer zwischen Asylberechtigten, Kriegsflüchtlingen und Zuwanderern trennen. "Da wird zu viel in einen Topf geworfen." Echten Asylsuchenden müsste geholfen werden, Einwanderung über ein "vernünftiges Gesetz" geregelt werden. Auf Nachfrage der Jugendlichen erklärte Galau zudem, dass es Flüchtlingen mit sicherer Bleibeperspektive erlaubt werden solle, ihre Familien zu sich zu holen. Er habe damit kein Problem. Auch wies Galau Vorwürfe zurück, seine Partei habe Probleme mit Homosexuellen. "Im Landtag beschäftigen wir einige Schwule und Lesben." Die OSZ-Schüler blieben aber skeptisch.

"Es kam uns manchmal so vor, als sage Galau nur das, was wir hören wollen. Es klang so anders, als das, was wir bei unseren Recherchen über die Partei herausgefunden haben", sagte Jerôme Zander. Das gleiche Gefühl hatten die Jugendlichen in der EU-Gruppe, in der sich Galau zur Staatengemeinschaft bekannt, sie aber für reformbedürftig erklärt habe. "Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir hatten unseren Fragen auf ganz anderen Annahmen aufgebaut", sagte Schüler Sebastian Mielke. Ob Galau ehrlich gesprochen habe? Er wisse es nicht, sagte Mielke.

Beim EU-Thema klang Galau mitunter wie Björn Lüttmann (SPD), der ein Plädoyer für den Erhalt der Union gehalten, aber auch betont hatte, dass die EU sich verändern müsse, indem sie kulturelle und regionale Eigenheiten wieder stärker berücksichtigen und gleichzeitig Entscheidungen demokratischer legitimieren müsse. Es gebe Dinge, die könnten in den Regionen besser geregelt werden als in Brüssel. "Deshalb werden wir die Nationalstaaten auch in Zukunft brauchen."

Lüttmann war vor allem mit dem Anspruch in die Schule gekommen, mehr über die Ansichten der Jugendlichen zu erfahren. Mit Politprofis spreche er schon genug. Anders als Galau hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Sozialdemokraten das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Erklären und Zuhören in der Debatte gestimmt habe. "Ich war vor allem beeindruckt, wie gut die Schüler im Stoff standen." Das bekam unter anderem Axel Vogel (Grüne) zu spüren, der bei dem für ihn vermeintlich leichten Thema Massentierhaltung von einer Schülerin hart darauf angesprochen wurde, dass es ja wohl einen eklatanten Widerspruch zwischen dem Tierschutz- und dem Nutztierhaltungsgesetz gebe. "Da müssen sie etwas machen!", wurde Vogel belehrt. Gerrit Große (Linke) ging vor allem bei ihrem Lieblingsthema der Bildungspolitik auf, wirkte am Ende aber über das Fazit der Schüler überrascht. "Wir haben in den Bildungsfragen eine recht große Übereinstimmung zwischen den Parteien festgestellt", bilanzierte Felix Gartenschläger aus der 13. Klasse. "Alle wollen, dass die Bildung Ländersache bleibt, bundesweit aber gleiche Rahmenbedingungen und Chancengleichheit geschaffen werden." Große sagte dazu nichts. Ihr war aber anzusehen, dass sie wünschte, es wäre tatsächlich so.

Jerôme Zander meinte am Ende, nicht nur die Diskussion mit den Politikern sei spannend gewesen, sondern auch die Vorbereitung darauf. Wochenlang hatten sich die Schüler mit den jeweiligen Themen beschäftigt. "So tief hätten wir uns sonst nie damit beschäftigt. Allein dafür hat es sich gelohnt."