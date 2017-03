Die erfolgreichen Acht der Oranienburger Schloßmusik

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein letzter Tusch, der Taktstock sinkt, Applaus brandet auf. Gänsehautmoment. Egal, ob die "Oranienburger Schloßmusiker" in einer Kirche oder in einer großen Konzerthalle auftreten. Seit 25 Jahren sind sie Garanten guter Gefühle und Momente. Zum Jubiliäum laden sie zu einem großen Open-Air-Konzert in den Schlosspark ein.

Die "Oranienburger Schloßmusik" mit Ronny und Kathrin Heinrich hat sich längst zum Markenzeichen entwickelt. Weit über die Region hinaus werden sie gebucht, füllen selbst die Berliner Philharmonie mit ihren 2 000 Plätzen. Sie spielen, weil sie es lieben zu musizieren, und weil sie es können. Profis durch und durch - allerdings nebenberuflich. Alle haben einen festen Job, der sie absichert.

Das breite Publikum nimmt sie als geerdete Vollblutmusiker wahr, die ihnen Walzer, Wiener Melodien und Salonhausmusik kredenzt wie einen kleinen Braunen mit Schlagobers, mal am Nachmittag, mal am Abend. Hauptsache genussvoll. Dazu gehören stets schöne Kostüme, "weil das Auge mithört", sagt Ronny Heinrich. Außer aufs feierliche Äußere setzt der Konzertmeister zudem auf Klassiker. So steht die heimliche Hymne Österreichs "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauß (Sohn) von Beginn an ganz oben auf der Playlist der "Oranienburger Schloßmusik".

Die Gruppengründer hatten im April 1992 ihren ersten Bühnenauftritt. "Es stand der erste Wirtschafts- und Presseball an, und wir wollten etwas machen", erinnert sich Ronny Henrich. Also fragte er seine Musikerfreunde. Bis heute sind sie es geblieben: Musiker und Freunde (siehe Hintergrund). "Wir haben geprobt, es hat sofort gepasst." Ein Traumstart, der die Basis des heutigen Erfolgs ist. Die ersten acht "Schloßmusiker" von damals sind auch die ersten Acht von heute.

Seit 37 Jahren sind Kathrin und Ronny Heinrich verheiratet. Doch sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Im Oranienburger Lindenring wohnten sie nebeneinander. Nr. 24 und Nr. 25. Beide Familien liebten Musik. Sie spielte schon als kleines Mädchen sonntagnachmittags auf ihrer Geige mit ihrem Vater und Großvater zusammen Salonmusik. Ronny Heinrich trat mit der Fontana-Band auf, die sein Vater gründet hatte. "Ein Wochenende gab es nicht. Wir haben immer auf der Bühne gestanden", sagt Ronny Heinrich.

Das setzt sich für die "Oranienburger Schloßmusiker" bis heute fort. Sie haben in den vergangenen 25 Jahren viel zusammen erlebt. Sie hatten Auftritte in Flugzeugen, auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth und im Oranierjahr vor der Königin Beatrix in Oranienburger Schlosshof. "Das war einfach wunderbar", schwärmt Kathrin Heinrich noch heute.

Mittlerweile treten sie aber kaum mehr in der Ur-Formation zu acht auf, sondern in größeren Ensembles mit bis zu zwanzig Musikern. Sie sind dabei, auf eigenes Risiko, den Berliner Markt zu erobern. Das heißt, sie treten auch als Veranstalter auf. Dafür haben sie sich in "Ronny Heinrich und sein Orchester" umbenannt, "weil sich Schloßmusik nach Klassik anhört und das in die Irre führt", so Ronny Heinrich, bieten sie doch auch Musik von Schlager bis Musical an. "Es entwickelt sich gut", sagt Ronny Heinrich. "Das hätte ich mir nie träumen lassen", sagt seine Frau. Am 27. November füllte ihr Orchester die Berliner Philharmonie. "Nicht nur der Auftritt war großartig", sagt Heinrich. Als er in der Dirigentengarderobe stand, um sich umzuziehen, umgab ihn der Geist vieler Dirigentengrößen wie Herbert von Karajan, Claudio Abbado oder Sir Simon Rattle. "Gänsehaut pur."

Es sind Emotionen, die ihn und seine Frau antreiben. Vielleicht weil sie Romantiker sind und auf Musiker wie André Rieu stehen. Dieses Jahr fahren sie erneut zu einem Rieu-Konzert nach Maastricht. Zum vierten Mal fahren sie hin - zum Gefühle tanken. Das lassen sie sich nicht nehmen. nehmen.