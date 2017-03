artikel-ansicht/dg/0/

Sport inklusive: Wenn an der Schützenstraße Häuslebauer wohnen, können sie gleich den Laufpark Stechlin nutzen. © MZV

Um wenigstens eine Teilfläche an der Schützenstraße in Bauland umzuwandeln, präsentierte die Verwaltung dem Ausschuss einen Beschlussantrag samt Empfehlung fürs Parlament, der den Weg für eine sogenannte Ergänzungssatzung freimacht.

Es handelt sich um ein Gebiet zwischen den bereits vorhandenen Einfamilienhäusern und einem Grundstück an der Bahnstrecke, das dem Eigentümer der Kraftfuttermischwerk-Ruine gehört.

Ursprünglich beabsichtigte die Verwaltung, dem Parlament den Erwerb eines Teils dieser Fläche vorzuschlagen - um eine Stichstraße zum rückwärtigen Teil des Bahnhofs zu bauen. Weil die Bahn den Tunnel im Zuge der Arbeiten am Haltepunkt aber nicht in dessen Richtung verlegen wird, hat die Verwaltung davon Abstand genommen, erläuterte Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer. Die neue Satzung soll eine Perspektive für drei Parzellen mit Einfamilienhäusern schaffen. Außerdem sei ein Weg hinter den Parzellen vorgesehen. Eigentümerin des Areals sei derzeit die Brandenburgische Bodengesellschaft (BBG). Es gebe Signale, dass die Kommune das Gebiet erwerben könne, so der Bauamtsleiter.

Ausschussmitglied Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) wunderte sich, dass die Grundstücke westlich des Bahndamms nicht nutzbar seien, weil sie einen Außenbereich darstellten. "Das Gebiet befindet sich mitten in der Stadt, es ist völlig unklar, dass sie nicht genutzt werden können", ärgerte er sich. Nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte in den 90er-Jahren sei dieses Gebiet eine Konversionsfläche gewesen, die renaturiert wurde. Ausschuss-Vorsitzender Thomas Burmann (CDU) betonte, das Gebiet werde von vielen Einheimischen für Spaziergänge genutzt. Der Ausschuss empfahl dem Stadtrat die Erarbeitung einer Ergänzungs-Satzung. Zugleich sollen weitergehende Perspektiven für die gesamte Fläche recherchiert werden.