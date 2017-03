Beil-Attacke an der Tankstelle Vehlefanz

artikel-ansicht/dg/0/

Oberkrämer (OGA) Einen Angriff mit einem Beil hat ein 35-jähriger Mann am Mittwochabend zum Glück nur leicht verletzt überlebt. Ort des Geschehens war der Autohof in Oberkrämer. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstag mitteilte, betrat ein 28-Jähriger gegen 18.30 Uhr die Tankstelle. Im Vorraum befinden sich mehrere Spielautomaten. Der junge Mann wollte vermutlich an einem der Automaten spielen, diese waren allerdings alle besetzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559735/

Er lieferte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem 35-Jährigen, der an einem Automaten saß. Dann verließen die beiden Männer den Raum und setzten ihren Streit auf dem Außengelände der Tankstelle fort.

Sie trennten sich anscheinend friedlich, der 35-Jährige kehrte in den Raum zurück. Wenige Minuten später kam auch der 28-Jährige zurück. Allerdings hatte der ein Beil bei sich, mit dem er auf seinen Kontrahenten losging. Er verletzte den anderen am Bein und verließ fluchtartig den Autohof. Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den 28-Jährigen an der Turnhalle in Marwitz. In seinem Pkw wurde das Beil gefunden. Er weigerte sich auszusteigen, doch die Polizisten holten ihn aus dem Fahrzeug und nahmen ihn mit zur Wache. Der Mann roch nach Alkohol, eine Blutabnahme angeordnet. Er wurde in Gewahrsam genommen.