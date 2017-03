artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Der FSV Optik leiste gute Arbeit, war der Tenor der Wortmeldungen in der Sondersitzung der Rathenower Stadtverordneten am Mittwoch.Dennoch gab es auch kritische Anmerkungen. Die Stadtverordneten hatten im öffentlichen Teil der Sitzung über die Änderung der Sportförderrichtlinie und den neuen Pachtvertrag mit dem FSV für das Stadion am Vogelgesang zu entscheiden.

Für den FSV Optik nahm der Abend ein gutes Ende. Denn trotz einiger Diskussionen beschlossen die Stadtverordneten die Änderung der Sportförderrichtlinie und stimmten auch dem geänderten Pachtvertrag mehrheitlich zu. Laut Ingo Kahlisch, Geschäftsführer und Trainer des FSV Optik, ging auch der Darlehensbeschluss im nichtöffentlichen Teil durch, worüber sich Kahlisch sehr freue. Denn nun kann der vom DFB (Deutscher Fußball-Bund) für einen Aufstieg in die Regionalliga geforderte Flutlichtbau beginnen. Ein erneuter Aufstieg des FSV ist durchaus im Bereich des Möglichen, die Optik-Kicker sind derzeit Tabellenführer in der Oberliga-Nord.

Für die Kreisstadt beschränkt sich mit der nun gefundenen Lösung der Eigenanteil an der Flutlichtanlage auf nur 10.000 Euro, der Rest der wohl mehr als 400.000 Euro wird über verschiedene Fördertöpfe aus Land und Kreis sowie die Beteiligung des FSV Optik getragen. Dieser erhält dazu ein Darlehen der Kommune.

Kritisiert wurde von den Stadtverordneten allerdings unter anderem die schlechte Kommunikation nach außen und mit den anderen Vereinen der Stadt. So äußerte sich auch Daniel Golze, Fraktionsvorsitzender der Linken. Er bemängelte, dass die schlechte Kommunikation zu Neiddebatten mit den anderen Vereinen führte. Es sei ja nicht so, dass der FSV plötzlich 50.000 Euro Fördergeld, die nun in der Sportförderrichtlinie auftauchen, aus dem Nichts bekommen würde. Das Geld habe man schon gezahlt, seit der FSV die Bewirtschaftung des stadteigenenen Stadions übernommen habe. Jetzt wurde der Betrag lediglich aus steuerrechtlichen Gründen aus dem Pachtvertrag gestrichen und als Förderung für den Sport neu in die Förderrichtlinie aufgenommen.

Für die anderen Vereine ändert sich durch die neue Richtlinie nichts, ihre Fördermöglichkeiten, beispielsweise die Pro-Kopf-Förderung für Kinder und Jugendliche, bleiben gleich. Auch Hartmut Rubach (Fraktionsvorsitzender SPD/Grüne) sprach sich für eine bessere Kommunikation mit Vereinen und Bürgern aus. Man habe in den vergangenen Jahren auch in andere Vereine bzw. deren Vereinssitze investiert. Andreas Gensicke, Fraktionsvorsitzender der CDU, gab gar zu bedenken, dass die Stadt Geld spare seit das Stadion am Vogelgesang vom FSV bewirtschaftet werde. Früher habe das die Stadt rund 100.000 Euro pro Jahr gekostet.