Viele Grüße aus Rumänien

artikel-ansicht/dg/0/

Teschendorf (GZ) Am 1. Februar 1990 setzt sich in Teschendorf ein Fahrzeugkonvoi mit Lebensmitteln, Baby- und Kindersachen sowie Medikamenten in Bewegung. Ziel ist das rumänische Codlea, zu deutsch: Zeiden in Siebenbürgen. Dort gibt es eine kleine evangelische Kirchengemeinde, deren Arbeit unterstützt werden soll.