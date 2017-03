Duell der Kreisstädter: FSV Optik in Märkisch-Oderland

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Das zweite Saisondrittel endet für Oberliga-Spitzenreiter FSV Optik am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Seelow (Märkisch-Oderland). Nur, wo wird dort gespielt? Diese Frage stand bislang noch im Raum.

Die Antwort lautet inzwischen: Statt auf Rasen in der "Sparkassen-Arena" der Märkisch-Oderland-Kreisstadt findet die Partie auf dem EWE-Sportplatz auf Kunstrasen statt. Die Seelower belegen aktuell Platz 6 in der Oberliga Nord. Es ist das erste Ligaduell der beiden Kreisstadtvereine.

Ein SV Seelow wurde um 1920 gegründet, der größte Erfolg stellte sich erst Jahre später ein. 1953 wurde der Landesmeistertitel errungen. In der Aufstiegsrunde scheiterte Seelow, gleichzeitig wurden in der DDR die Länder aufgelöst. So kickte man fortan in der Bezirksliga Frankfurt/Oder. Der SV Victoria ist übrigens tatsächlich Nachfolger der einstigen ASG Vorwärts Seelow und schaffte 2015 erstmals den Aufstieg in die Oberliga. Da belegten die Ostbrandenburger Platz Neun.

Zu einem Punktspiel gastierten die havelländischen Kreisstädter des FSV Optik bisher noch nie in der mit knapp 5.500 Einwohnern kleinsten Kreisstadt. Allerdings traf man schon zwei Mal im Landespokal aufeinander, beide Male gewannen die Rathenower. Am Sonntag fehlen ihnen definitiv die verletzten Emre Turan und Suguru Watanabe. Dennoch wird die Mannschaft alles versuchen, nach den guten Auftritten gegen die Teams auf den Plätzen Zwei, Drei und Vier auch gegen den Tabellensechsten etwas Zählbares zustande zu bringen. Unterstützung ist dabei sehr willkommen.

Die Bahnfahrer unter den Fans treffen sich um 8.45 Uhr am Rathenower Hauptbahnhof. Der Seelower EWE-Sportplatz befindet sich in der Robert-Koch-Straße. Dort wird das Spiel um 14.00 Uhr durch Schiedsrichter Christopher Gaunitz aus Leipzig angepfiffen.