Berlin/Potsdam (MOZ) Brandenburgs vielfältige Landschaften und verwunschene Schlösser, pittoreske Städte und abgelegene Dörfer sind wunderbare Kulissen für Kino- und TV-Filme. Das hat auch schon Hollywood entdeckt und Stars wie George Clooney, Tom Hanks, Matt Damon und Claire Danes drehten Welterfolge in Brandenburg: "Bridge of Spies", "Jason Bourne", "Homeland 5". Oscar-Preisträger Michael Haneke inszenierte sein Drama "Das weiße Band" in Netzow in der Prignitz. Detlev Buck schickte "Bibi und Tina" mehrfach für seine Kinder-Blockbuster auf Abenteuertour durch Brandenburg, zuletzt für den 4. und letzten Teil, der demnächst in die Kinos kommt. Und Fatih Akin ließ seine Hauptdarsteller im Roadmovie "Tschick" nach dem gleichnamigen Bestseller durch die Lande düsen und Freiheit und Abenteuer erleben.

Künftig soll sich das Film- und Reiseland Brandenburg noch besser vermarkten, wie kürzlich in der Veranstaltung "Bevor die Klappe in Brandenburg fällt" von dem Medienboard, der Berlin Brandenburg Film Commission, der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg sowie der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund diskutiert wurde. Mehr als 100 Vertreter/-innen aus Tourismusbranche, Landkreisen und Kommunen nahmen daran teil.

In den Filmen, die in Brandenburg gedreht werden, steckt ein bedeutender ökonomischer Schatz, den es zu heben gilt. Damit Touristen Filmschauplätze erleben können, werden allerdings weitere konkrete Maßnahmen benötigt. Bereits bestehende Aktivitäten sollen gemeinsam koordiniert, fortgeführt und ausgebaut werden.

Produzenten von Film- und Fernsehproduktionen (u.a Spreewaldkrimis, "Horst Krause"-Filme) sowie Location Scouts berichteten von ihren Erfahrungen mit Dreharbeiten in Brandenburg. Beispiele aus der Praxis, wie Tourismus und Film erfolgreich vermarktet werden können, wurden präsentiert. Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus rief dazu auf: "Also auf nach Brandywood!"

Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH sagte: "Wenn die Dreharbeiten vorbei und die Filmteams abgereist sind, sind die Drehorte immer noch da. Dann lassen sich Filmorte wie das Schloss Neuhardenberg, der Industriepark Rüdersdorf, der Bahnhof Rehagen oder die Schauplätze der Spreewaldkrimis in aller Ruhe entdecken. Dazu laden wir ein!"

Hierzulande gedrehte Filme erhöhen die Strahlkraft der Region und sorgen für Aufmerksamkeit weit über die Landesgrenzen hinaus. Von Reisenden, die Filmschauplätze besuchen, profitieren verschiedene Branchen wie Gastronomie, Hotellerie und andere touristische Anbieter.

Bereits jetzt hat das Medienboard mit Hilfe des Ministeriums für Wirtschaft und Energie auf www.reiseland-brandenburg.de rund 120 Produktionen unter der Rubrik Filmorte eingestellt, von denen zahlreiche Filme von der TMB mit touristischen Informationen verknüpft werden. So gibt es die Empfehlung für Werder, einem der Drehorte des Films "Die Bücherdiebin", für Luckau, neben Sacrow, Ludwigsfelde, und der JVA in Duben Drehort für den Kinofilm "Der Vorleser" (mit Kate Winslet, David Kross), oder für die Funkerstadt Nauen, in der mit Brad Pitt, Christoph Waltz, Til Schweiger, Diane Kruger und Daniel Brühl Aufnahmen zum Film "Inglourious Basterds" gedreht wurden. Drehorte in Brandenburg waren für diese Verfilmung auch Potsdam-Babelsberg, Krampnitz, Rüdersdorf und Neu-Brück. Auch Teile des Films "Operation Walküre" mit Tom Cruise wurden in Brandenburg gedreht. Neben der Löwenvilla Potsdam war Königs Wusterhausen ein Originalschauplatz und damit auf der Empfehlungsliste von "Reiseland Brandenburg".

Wer weiß schon dass Detlef Buck "Bibi und Tina - voll verhext" auch in Wandlitz an der Anlegestelle am Liepnitzsee drehte sowie in Nuthethal/OT Nudow in der dortigen Mühle und in Ützdorf (Barnimer Land). (tmb/db)