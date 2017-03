Nissan Micra

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design Nissan bringt gegenwärtig die fünfte Generation des Micra in den Handel. Sportliche Linien und Proportionen und ein inspirierender Innenraum – beim neuen Micra dreht sich alles um ikonisches und ausdrucksstarkes Design für das Stadtauto von heute. Das neue, in jeder Dimension etwas gewachsene und deshalb geräumigere Modell soll dem Hersteller zufolge ein Designstatement sein. Der Micra wächst zwischen den Achsen um sieben, zwischen den Stoßstangen gar um 17 und in der Breite um acht Zentimeter und bietet bei 3,99 Metern Länge nun entsprechend mehr Sitzplatz. Und das Kofferraumvolumen steigt auf 300 Liter. Dafür setzen die Japaner unter anderem auf eine charakteristische Kontur in der Flanke, Rückleuchten wie Bumerangs sowie eine Front mit scharf geschnittenen Scheinwerfern und Sicken in der Haube.