Berlin (dpa) Unbekannte haben vermutlich von Häuserdächern in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain Steine auf einen Gruppenwagen der Polizei geworfen. Wie die Polizei mitteilte, demolierten die Angreifer dabei in der Nacht auf Donnerstag drei weitere geparkte Autos. Ein Passant musste sich in Sicherheit bringen. An dem Polizeiwagen entstand ein leichter Blechschaden. Der Streit um besetzte Häuser und die Verdrängung angestammter Bewohner (Gentrifizierung) zieht sich in der Rigaer Straße bereits seit Jahren hin und eskaliert immer wieder.