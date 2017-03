artikel-ansicht/dg/0/

Lübben/Cottbus (dpa) Spaziergänger haben in einem Altarm der Hauptspree bei Lübben (Spreewald) eine männliche Leiche gefunden. Der Tote sei noch nicht identifiziert, wie die Polizei am Donnerstag in Cottbus mitteilte. Deshalb sei eine rechtsmedizinische Begutachtung angeordnet worden. Der Mann habe möglicherweise schon längere Zeit im Wasser gelegen. Die Feuerwehr hatte ihn Mittwochnachmittag geborgen. Eine Straftat wurde ausgeschlossen.