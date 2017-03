Eierkuchen gestohlen - 600 Euro Schaden

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Nauen (dpa) Unbekannte haben in der Küche einer Schule in Falkensee (Havelland) Eierkuchen gestohlen und dabei einen Schaden von etwa 600 Euro verursacht. Dieser sei an einem Küchenfenster entstanden, das die Täter aufbrachen, um in die Küche zu gelangen, teilte die Polizeiinspektion Havelland in Nauen am Donnerstag mit. Eine Küchenmitarbeiterin hatte am Mittwochabend die Polizei gerufen.