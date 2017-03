Arbeitsunfall auf Friedhof Birkenwerder

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwochnachmittag bei Reinigungsarbeiten an der Kapelle Am Waldfriedhof in Birkenwerder gekommen. Ein 54-jähriger Dachdecker führte Arbeiten an der drei Meter hohen Dachrinne durch. Dabei stürzte er von der Leiter und verletzte sich schwer. Ein aufmerksamer Bürger, der sich öfter auf dem Friedhof aufhält, bemerkte das und alarmierte die Friedhofsverwaltung, hat Bürgermeister Stephan Zimniok in Erfahrung gebracht. Zur ersten Hilfe eilten Mitarbeiter des Bauhofs, der Friedhofsverwaltung und der Firma Garske herbei und riefen den Notarzt. Der Rettungshubschrauber landete ni der Nähe. Ins Krankenhaus Berlin-Buch wurde der Mann dann aber mit einem Rettungswagen gebracht. Die Mitarbeiter der Verwaltung fragten nach und erfuhren erleichtert, dass der Arbeiter nicht lebensbedrohlich verletzt sein soll.