Streuobstwiese statt Moneten für Bauland

Mit dem insgesamt zwei Hektar großen Grundstück im Hirschweg in Rathenow hat Mike Wanja noch viel vor. Etwas zurück geben wolle er, so der Bauunternehmer, der sonst eher Flächen mit Häusern versiegelt. Grün und Tiere seien aber noch mehr "sein Ding", deswegen will er ein neues Biotop erschaffen - eine Streuobstwiese. Im Herbst vorigen Jahres sind die ersten Obstbäume gesetzt worden. In zehn mal zehn Metern Abstand, so dass die Hochstämme auch genug Platz für ihre hoffentlich mal stattlichen Kronen haben. Zusammen mit einigen alten Gehölzen auf dem Platz sind es genau 99 Bäume pro Hektar.

Mehr dürfen es auf einer Streuobstwiese auch nicht sein. Zum Vergleich: Im konventionellen Obstanbau mit seinen Niederstammbäumen und ihren Spindelkronen können auch mal 3.000 Bäume oder mehr pro Hektar stehen.

Später im Jahr will Wanja auch den zweiten Hektar seines Landes bepflanzen. Bis dahin hofft er, schon die ersten Früchte an seinen Bäumchen zu sehen. Diese will der Naturfreund gar nicht für sich, sondern sie sollen mal der Allgemeinheit zu Gute kommen. Eine Kasse des Vertrauens soll es geben, so dass die Rathenower sich ihre Äpfel, Birnen, Kirschen oder Pflaumen selbst pflücken können. Kitas sollen mit ihren Kindern kostenlos den ein oder anderen Apfel naschen dürfen. Nebenbei könnten sie gleich einiges über den Lebensraum Streuobstwiese lernen.

Neben den Bäumen, alle samt alte hochstämmige Sorten, die meisten regional im Havelland entstanden, wird es auf der Wiese auch Unterschlupfmöglichkeiten für allerlei Getier geben. Der erste Holz-Schnitthaufen für Igel, Mäuse und Co. liegt schon zwischen den Baumreihen, weitere sollen folgen. Vier sogenannte Insektenhotels befinden sich gerade im Bau. So sollen Wildbienen angelockt werden, die dann bei der Bestäubung der Bäume helfen. Auch mit einem Imker ist Mike Wanja im Gespräch.

Für ein bisschen durchgeknallt würden ihn manche Leute halten, so der Havelländer. Schließlich entstehe seine Streuobstwiese auf Bauland, mit dem er eigentlich viel Geld verdienen könnte. Doch Wanja ist Feuer und Flamme für sein originelles Naturprojekt. Eine Schautafel soll alsbald auch Spaziergänger über die zukünftige Vitaminquelle unterrichten. Mike Wanja, der seinen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb führt, hat derweil schon die Vergrößerung des Projekts mit kleinem Teich und noch mehr Obstbäumen auf der anderen Straßenseite im Kopf.

Angemerkt: Streuobstwiesen heißen so, weil die Bäume verstreut stehen. Verstreut stehende, hochstämmige Obstbäume verschiedener Sorten und die Nutzung der darunter liegenden Fläche als Wiese oder Weide, so wird der Lebensraum Streuobstwiese definiert. In Europa stehen laut Angaben des Naturschutzbundes auf www.nabu.de rund 3.000 verschiedene Obstbaumsorten auf Streuobstwiesen. Dazu kommen weitere 5.000 Tier- und Pflanzenarten, die in dem so gebildeten Lebensraum heimisch sind. Damit leisten Streuobstwiesen einen Beitrag zu "Landschaftspflege und Naturschutz, als Kulturgut und als Erwerbszweig sowie zu Naherholung und Tourismus".