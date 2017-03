artikel-ansicht/dg/0/

Innsbruck (dpa) In Österreich sind zwei Konzerte türkischer Musiker aus dem nationalistischen Umfeld abgesagt worden. Die Gemeinde Henndorf hat den Mietvertrag zur Nutzung der Wallerseehalle für ein am kommenden Sonntag geplantes Konzert gekündigt. Die Veranstaltung war von der Avusturya Türk Federasyon organisiert und beworben worden, dem Dachverband der als extremistisch eingestuften türkischen "Grauen Wölfe" in Österreich.