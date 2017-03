Rektorenwechsel in Ketzin/Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/havel (MOZ) Andreas Theylich, seit 23 Jahren erfolgreicher Rektor der Ketziner Europaschule, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Bereits am 31. März verlässt er seine Wirkungsstätte und wechselt als Schulrat in das Staatliche Schulamt Brandenburg an der Havel. Dort wird er sich künftig um die Belange von rund 20 Grundschulen in Potsdam und Umgebung kümmern. Das teilte Andreas Theylich am Montag seinen Kollegen, Schüler- und Elternvertretern, langjährigen beruflichen Weggefährten und Vertretern des Schulträgers offiziell mit.

"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber kurz vor meinem 50. Geburtstag ist es Zeit, neue Ufer zu entdecken und sich neuen Perspektiven zuzuwenden", sagte er und erinnerte an die Anfänge seiner Rektorentätigkeit in der Ketziner Bildungseinrichtung, die im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Nach der Wende wurde aus der Polytechnischen Oberschule eine vierzügige Grundschule ohne Namen aber mit 600 Kindern. Die spätere "Havelgrundschule" orientierte sich einige Jahre später in Richtung Europa. Mittels des Projektes "Comenius" gelang "eine einzigartige Partnerschaft zwischen Schulen im europäischen Ausland, die ihres Gleichen suchte und noch heute eine Besonderheit in Brandenburg ist", blickte er auf sein Wirken zurück, nannte aber gleichzeitig auch die Herausforderungen, vor denen das Lehrerkollektiv der Europaschule in den nächsten Jahren steht. Dazu gehört die Teilnahme am Projekt "medienfit", in dem sich das Team der Entwicklung eines schuleigenen Medienkonzeptes stellen wird, um den "Schritt ins 21. Jahrhundert im Bildungssektor nicht zu verpassen", wie Theylich betonte. Im Schuljahr 2017/18 könne mit der Einführung, unter anderem mit Tablets im Unterricht, gerechnet werden. Die notwendigen 50 000 Euro werden aus Fördermitteln und aus dem Haushalt der Stadt aufgebracht. Ziel sei es ferner, den Titel "Referenzschule für Medienbildung" zu erhalten. Eine andere Herausforderung wird sich für die Europaschule aus den in der Planung befindlichen neuen Wohngebieten ergeben. Theylich verwies darauf, dass "der mittelfristige Gedanke einer Dreizügigkeit der Grundschule, wie in der aktuellen Schulentwicklungsplanung des Landkreises dargestellt", auch einen Neu- oder Anbau an der Europaschule erfordere. Gebaut werden kann dank der finanziellen Unterstützung durch die Stadt und von Sponsoren aber auch durch Initiativen der Schüler nunmehr der lange gewünschte Bolzplatz als zentraler umzäunter Spielbereich auf dem Schulhof. Die Kosten bezifferte Andreas Theylich mit rund 70 000 Euro. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er dem seit 18 Jahren auf Europa ausgerichteten Schulprofil. Die Teilnahme am Erasmus plus-Programm der EU bezeichnete er bewusst als Damokles-Schwert für die Grundschulen. Gelder für die Zusammenarbeit und für Schülerbegegnungen zu requirieren sei fast aussichtslos und bedarf sowohl zeitlich als auch personell eines immensen Aufwandes. Hinzu käme die politische Entwicklung in Europa. Die Frage sei es deshalb, ob der europäische Gedanke für die Lebenswirklichkeit der Schüler weiterhin ein relevanter Bildungsschwerpunkt sei, dem sich auch die Schule gänzlich als Profil zuwenden sollte - oder ob die Ketziner Europaschule mittelfristig ihren Titel "Europaschule" niederlegt? Theylich stellte in seinen Abschiedsworten deutlich die Frage, ob das Schulprofil einer europaorientierten Grundschule ohne finanzielle Ausstattung durch die EU oder andere Geldgeber noch relevant sei.

Einen Nachfolger konnte Andreas Theylich am Montag noch nicht vorstellen. Er informierte lediglich, dass das Rektorenamt ab 3. April kommissarisch neu besetzt werde.

Bürgermeister Bernd Lück lobte nach den Abschiedsworten des Rektors ausdrücklich dessen "sehr, sehr gute Arbeit". Er hoffe, dass sich der Schulstandort auch weiterhin so kontinuierlich entwickeln werde. Bezüglich der zu erwartenden steigenden Schülerzahlen bestätigte der Bürgermeister, die Notwendigkeit einer baulichen Erweiterung der Europaschule in den Jahren 2018/19.